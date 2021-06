La «numérisation» de notre système de santé est plus que jamais possible! En plus d'avoir «boosté» les start-up de la E-santé, le coronavirus aura permis d'ancrer chez les citoyens et les praticiens, la culture de la télé-médecine. Elle a été dopée par la crise sanitaire. En effet, il n'est plus rare de voir des praticiens de la santé utiliser leurs smartphones pour faire des...consultations. Cela a été le cas lors des premiers mois de cette crise sanitaire, avec le grand confinement. Mais depuis le retour à la vie presque normale, certains ont continué à adopter cette méthode. «Il m'arrive de le faire pour certains de mes patients qui se trouvent loin ou qui ont des difficultés à se déplacer», rapporte un médecin, généraliste depuis plus de 46 ans et adepte des fiches médicales pour ses patients. La «Tech» permet au médecin d'effectuer des consultations à distance, via Internet, le plus souvent par Webcam interposées. Cela a permis d'éviter beaucoup de déplacements inutiles et, par ricochet, la propagation du virus. D'ailleurs, des jeunes «start-upeur» ont senti l'opportunité. Ils ont décidé de créer des plateformes dédiées à la télé-médecine. À l'image d'Etabib. Dz, qui a, d'ailleurs, connu un succès des plus fulgurants durant la période de confinement. Elle a même offert des abonnements gratuits, permettant aux patients d'avoir une consultation sans avoir besoin de se déplacer. Une initiative des plus louables, qui a permis, quelque peu, d'ancrer cette culture dans nos moeurs. Ce qui a ouvert la voie à d'autres jeunes entrepreneurs qui ont décidé de sauter le pas. C'est le cas, notamment, des solutions dédiées à la prise de rendez-vous. Eyadaty est l'une d'entre elles. Plus de 10.000 professionnels (cabinets médicaux) y ont déjà adhéré. Elle facilite le quotidien des citoyens en mettant à leur disposition toutes les informations nécessaires, telles que: nom de médecin, coordonnées, adresse, localisation, horaires de travail, services proposés, photos et recommandations, et aussi un blog qui permet au médecin de tweeter des conseils dans le domaine de la santé et du bien-être. Un succès qui s'est traduit par de très bons échos, puisque quelques jours à peine, après son lancement, elle compte des dizaines de milliers de téléchargements et plus de 250 avis sur play-store. Une vraie réussite, pour un service que l'on pensait inimaginable avant la crise sanitaire. Il semblerait qu'il y ait une accélération frénétique des services d'E.-santé en Algérie. Puisque même certains médecins et laboratoires ont enclenché leur digitalisation. Page Facebook et autres publicités en ligne sponsorisées, sont devenues légion. Il y en a même qui ont développé leurs propres applications pour la prise en charge des dossiers de leurs patients, la prise de rendez-vous ou encore l'accès, en ligne, aux résultats des actes médicaux. À l'exemple des laboratoires d'analyses médicales qui sont de plus en plus nombreux à donner des accès en ligne à leurs patients pour retirer les résultats. Plus besoin de se déplacer ou de faire la queue, pour avoir le compte rendu de son bilan.

D'autres sont allés plus loin, en offrant des services à domicile tels que les PCR, via des petites applications de prise de rendez-vous. Nous ne sommes pas encore devant la grande transformation digitale de la santé en Algérie, mais il y a de belles choses qui sont en train de se faire. Les jeunes porteurs d'idées ont lancé une dynamique qui peut nous mener vers une médecine «2.0»...