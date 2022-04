En à peine quelques années, les entreprises en ligne, Jumia et Yassir, parviennent à asseoir durablement leur succès en Algérie, où, elles révolutionnent, désormais, le mode de consommation, d'achat et de transport. Dans le sillage de leurs performances, elles contribuent à l'amélioration du quotidien des Algériens, avec à la clé la création de milliers de postes d'emploi. Yassir, spécialisé dans le transport VTC et de livraison, s'impose en Algérie au même titre que Jumia qui vend des produits électroniques, d'hygiène, de l'alimentaire et des services... Depuis son lancement en 2017, Yassir a généré plus de 40 000 emplois indirects entre chauffeurs et livreurs et enregistre «une progression exponentielle de 20 à 40% de son chiffre d'affaires mensuel», affirment ses responsables. Il est également le plus gros employeur d'ingénieurs informaticiens au Maghreb. Yassir a été sélectionnée parmi les 100 meilleures start-up arabes dans la région Mena, à la faveur du dernier Forum économique mondial, où, elle a glané le titre de 3e meilleure start-up du Maghreb.

Elle a fini par devenir un Marketplace multiservices de confiance dans la région du Maghreb incluant l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, et compte, aujourd'hui, plus de 3 millions d'utilisateurs. En novembre dernier, Yassir annonçait une levée de fonds de 30 millions de dollars US, effectuée auprès des investisseurs de la Silicon Valley, aux Etats-Unis.

Selon le cofondateur de Yassir, Noureddine Tayebi, ce fonds servira à «doubler les effectifs, élargir les activités dans la région et conquérir d'autres marchés en dehors de la région».

Outre la France et le Canada, Yassir s'est ainsi à peine lancée au Sénégal et prévoit de s'implanter ailleurs en Afrique de l'Ouest. «Nous sommes très ambitieux. Le but est de créer la plus grande entreprise de technologies, pas seulement en Afrique mais aussi dans le monde. Pour l'atteindre, il faut être sur pas mal de marchés régionaux, continentaux et au niveau mondial», indique Tayebi.

Pour sa part, l'enseigne de vente en ligne Jumia, annonce avoir réalisé sur le marché algérien, au dernier trimestre, une croissance supérieure à 40%. Cette entreprise entrevoit même une croissance à deux chiffres sur plusieurs années.

Présente dans plusieurs pays africains, dont l'Algérie, le groupe Jumia qui se base sur des données chiffrées, estime que l'Algérie est un eldorado pour les entreprises du e-commerce et de distribution.

Le potentiel, fort encourageant, de développement de ces dernières est conforté par des données prometteuses, quant à l'évolution du comportement des consommateurs et des statistiques en matière d'accès à l'Internet et aux réseaux sociaux. Jumia Algérie estime ainsi que sur les 44,98 millions d'Algériens officiellement recensés, 27,3 millions sont connectés à Internet et 26,6 millions aux réseaux sociaux. Le nombre d'utilisateurs d'Internet a bondi de 7,3% en 2021, tandis que celui des personnes connectées à l'Internet mobile a évolué de 2,1% durant le même exercice.

Au vu de ces success story, l'Algérie surpasse de loin ces voisins en matière de e-entrepreneuriat concluant.