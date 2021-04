L'Algérie est toujours très mal lotie en ce qui concerne la vitesse de connexion de l'Internet fixe et mobile. Beaucoup reste à faire dans ce domaine car l' Algérie demeure en stagnation au fond du classement. Le rapport du mois de mars, établis par Speedtest Global Index classe l'Algérie en dernières places en matière de vitesse de connexion Internet Adsl. Elle occupe la 174e position sur un total de 177 pays. Elle a régressé par rapport au précédent classement, en passant de la l73e à la 174e position. La vitesse moyenne du débit descendant (Download) est évaluée à 5,78 mégabit par seconde, tandis que la vitesse moyenne du débit ascendant (upload) a été estimée à 1,55 Mbps. Le temps de latence moyenne est de 50 millisecondes (ms), alors la moyenne mondiale est de 20ms. La Mauritanie(171e), le Niger(172e), la Guinée(173e) sont classés devant l'Algérie qui n'est pas loin de Cuba(176e) et le Turkménistan(177e). Au haut du tableau de classement au prorata de la vitesse de connexion Internet, on trouve Singapour où la vitesse moyenne de l'Internet fixe au mois de mars 2021 est de l'ordre de 234,4 Mbps. La Thaïlande et Hong Kong se trouvent également sur le podium des plus rapides connexions. Fait remarquable, l' Algérie se classe à côté des pays en situation de guerre comme le Yémen qui occupe la 175e position. Nos voisins, tunisiens et marocains sont beaucoup mieux classés que l' Algérie en la matière. La Tunisie occupe la 165e position avec une vitesse moyenne de connexion Adsl de 10,29 megabit par seconde. Le Maroc est classé à la 112e place avec une vitesse moyenne cinq fois supérieure à celle de l' Algérie, estimée à 25,5 Mbps. En outre, la France occupe la 7e position avec une vitesse moyenne de 193,46 Mbps. La Roumanie fait mieux que les autres pays européens. Elle dispose de la 4e plus grande vitesse Internet fixe avec 270,82 Mbps. La vitesse moyenne de la connexion Internet fixe à travers le monde est calculée à 98,67 Mbps, soit 17 fois supérieure à celle de l' Algérie. Qu'elle soit mobile ou fixe, la connexion Internet en Algérie reste très faible. Elle est logée à la même enseigne en matière de vitesse de la connexion Internet mobile. Elle est classée à la 126e position sur le total de 140 pays. La vitesse moyenne du débit mobile descendant a été calculé à 15,07 Mbps, tandis que la vitesse moyenne du débit mobile ascendant a été estimé à 9,72 Mbps. Le temps de latence moyen a été de 40 ms. Par ailleurs, le classement de vitesse Internet par opérateur mobile place Ooredoo en haut du podium avec une moyenne mesurée en mois de mars à 21,43 Mbps. Il s'en est suivi Djezzy avec une vitesse moyenne à 13,21 Mbps. Mobilis occupe la 3e position avec une vitesse moyenne de connexion mobile mesurée à 10,93 Mbps. Le Zinbawe(127e), le Botswana(125e), la Libye (124e) l'Ouzbékistan (128e) se placent au-dessus de l' Algérie. Les pays voisins, comme la Tunisie et le Maroc, occupent respectivement la 75e place avec une vitesse d'Internet mobile de moyenne de 29,34 Mbps et la 60e position avec une vitesse moyenne estimée à 36,36 Mbps.