À en croire les différents rapports des cabinets et autres instituts spécialisés, la cyber-sécurité sera plus que jamais au top des priorités mondiales en 2022. Les enjeux liés aux menaces du cyberespace ont accru durant les exercices 2020 et 2021 dans le monde. La pandémie sanitaire du Covid-19 ayant imposé des choix brutaux et radicaux, le monde s'est tourné vers les nouvelles technologies, en adoptant différentes formules, dont le télé-travail. Mais cela ne s'est pas fait sans faille, ni perte. Selon le rapport Cost of a Data Breach Report d'IBM, l'année 2021 a enregistré «le coût moyen d'une violation de données le plus élevé en 17 ans, le coût annuel passant de 3,86 millions de dollars à 4,24 millions de dollars». Ceci a induit une hausse disproportionnée des budgets liés à la cybersécurité au cours de l'année 2021, de la part des organisations et autres institutions dans différents pays. Ils sont plus de «82% des organisations qui affirment avoir augmenté leurs budgets de cyber-sécurité au cours de l'année écoulée», correspondant à une hausse des fonds levés de l'ordre de 15% de l'ensemble des dépenses informatiques. Rien n'échappe aux cyberattaques et aux méfaits des hackers. Des comptes personnels, en passant par les hôpitaux, les collectivités locales, les usines, les institutions nationales tout passe dans les filets des hackers. Au Canada, l'Autorité pour les enregistrements Internet (Acei), a enregistré des cuberattaques ayant ciblé plus de 30% des organisations canadiennes, durant la pandémie de Covid-19. Selon différents rapports concordants, les cybermenaces ont explosé depuis le début de la pandémie, passant à plus de 400%. Les statistiques font état également de 90% des brèches ouvertes, sont dues à une erreur humaine, alors que 94% des cyberattaques se déclenchent à partir d'un e-mail. Toujours avec la pandémie sanitaire, les transactions en ligne ont connu une hausse de 50% dans le monde, ce qui a confronté les banques à des risques réels.

Selon des chiffres de cet organisme, étant une cible de choix pour les hackers, les cyberattaques contre les banques sont passées à 238% en 2020. Quant aux attaques par ransomware, elles sont passées à 148% durant la pandémie. Selon les mêmes rapports, les attaques par ingénierie sociale restent, de loin, les formes les plus graves ciblant les administrations publiques, avec un taux de 69% de l'ensemble des violations analysées par Verizon en 2021. En janvier 2021, Google a fait face à plus de 2,1 millions de sites de Pishing ou l'hameçonnage, une technique frauduleuse des internautes qui représente plus de 80% des cyberattaques. Selon cybersecurity venture, la manne financière liée aux cybermenaces et autres cybercriminalités pourrait représenter près de 10 500 milliards de dollars en 2025. La généralisation du télétravail a engendré une multiplication des cyberattaques, a- t-on remarqué auprès des différents bureaux d'expertises informatiques. Selon ces derniers, les meilleures défenses et techniques de sécurité restent liées au cryptage des données, l'antivirus, le pare- feu, les signatures numériques et l'authentification à deux facteurs. Par ailleurs, plus de 71% de toutes les cyberattaques sont motivées par des objectifs financiers, suivies par le vol de propriété intellectuelle, puis l'espionnage, selon Verizon.