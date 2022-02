Le chef de l’exécutif, Djilali Doumi, veut garder le rythme accéléré quant à la prise en charge des zones d’ombre recensées à travers les 67 communes que compte la wilaya de Tizi Ouzou. En plus d’une présence constante sur le terrain, ce dernier a réuni, dimanche, les responsables des directions concernées ainsi que les chefs de daïras. La réunion, précise un communiqué de la wilaya, publié à sa page officielle, sur les réseaux sociaux, vise à presser les responsables concernés afin qu’ils prennent toutes les mesures nécessaires dans l’optique de lever toutes les contraintes qui se dressent devant les projets. Les entreprises réalisatrices ont également été invitées à achever les travaux dans les délais impartis. À cet égard, le wali a donné des instructions fermes pour lever toutes les entraves retardant la réalisation des projets lancés au bénéfice de ces régions, où les citoyens vivent dans de grandes difficultés relatives notamment au manque d’eau, de gaz et d’électricité, outre l’éloignement des écoles et l’absence souvent, de routes bitumées pour faciliter la circulation des voyageurs. Les autorités ont recensé quelque 402 zones d’ombre à travers la wilaya de Tizi Ouzou ayant nécessité, au début déjà, le lancement de quelque 1179 opérations, c’est-à-dire des reste à réaliser en toute urgence, afin de permettre aux populations concernées de sortir de l’enclavement. Lors de sa visite, il y a une année, dans ladite wilaya, le conseiller auprès du président de la République, chargé des zones d’ombre, avait préconisé de travailler en coordination avec les différents intervenants pour pouvoir avancer rapidement dans la réalisation de ces projets. Ledit responsable avait même recommandé d’œuvrer à répartir les budgets de façon à toucher toutes les populations, en plus des enveloppes accordées à cet effet, évaluées, en 2020, à 10,2 milliards de dinars. Aujourd’hui, même si certains connaissent quelques difficultés à avancer, les projets inscrits au bénéfice des zones d’ombre sont parmi les priorités des pouvoirs publics au niveau de la wilaya.