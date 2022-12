Le tribunal criminel de première instance de Dar El Beida (Alger) a condamné, aujourd'hui, par contumace, les terroristes Mohamed Zitout, Hicham Aboud et Amir Boukhors dit "Amir DZ", à une peine de 20 ans de prison ferme avec confirmation du mandat d'arrêt international émis à leur encontre pour les chefs d'accusation d'"enrôlement dans une organisation terroriste ciblant la sécurité de l'Etat, l'unité nationale et la stabilité et le fonctionnement de ses institutions".Le même tribunal a condamné à la même peine les accusés Sakhri Abderezak, Tahari Mourad et Boulehlib Raouf avec confirmation du mandat d'arrêt international émis à leur encontre.L'accusé Hamali Mohamed a été acquitté dans cette affaire.