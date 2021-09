Le secrétaire général du rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a réuni ses parlementaires au siège du parti pour débattre des questions politiques et économiques qui caractérisent le pays, jeudi passé. La rencontre était l'occasion pour aborder la situation interne du RND et les défis qui se dressent au parti avec l'approche de la joute des locales.

La rencontre s'est focalisée sur la situation qui prévaut dans le pays au plan politique, économique et social.

Le SG du RND, Tayeb Zitouni a rappelé devant ses parlementaires que «le pays a connu durant les deux dernières années une situation exceptionnelle. Notre peuple a vécu et il vit une situation socio-économique difficile et délicate. La détérioration du pouvoir d'achat et la flambée des prixs sont dues à notre dépendance totale à la rente pétrolière qui elle-même est en train de subir l'influence et les retombées de la transformation que connaît l'économie mondiale et la fluctuation des prix du pétrole», a-t-il rétorqué. Tayeb Zitouni ne s'est pas limité à ce constat, il est allé jusqu'à dire que «cette situation est le prolongement de la politique menée par les gouvernements des deux décennies précédentes où la prédation et la dilapidation des deniers publics se faisaient d'une manière méthodique», a-t-il souligné. Lors de cette rencontre, Tayeb Zitouni n'a pas omis de dire en présence de ses parlementaires que « le pays qui s'efforce de rétablir les équilibres économiques et faire preuve de courage pour rectifier les erreurs passées, fait face à des complots ourdis et planifiés. Ces complots ont été prouvés et l'objectif était de cibler la stabilité et la souveraineté du pays», et d'ajouter que «les incendies qui ont caractérisé nos forêts récemment, l'assassinat ignoble de Djamel Bensmaïl, sont autant de preuves qui renseignent sur un plan fomenté par des organisations terroristes qui veulent porter un coup au tissu social et à la cohésion nationale du peuple algérien», a-t-il mentionné. Le secrétaire général du RND a déclaré que « le plan des deux organisations MAK et Rachad pour semer le chaos et la discorde dans le pays a été déjoué et démasqué par les forces de sécurité et les institutions de l'Etat qui travaillent d'arrache-pied pour faire face à ce complot visant à nuire au pays et à sa stabilité», a-t-il tonné. Le premier responsable du RND a dénoncé le discours de la haine qui se fait propager et alimenter à travers les réseaux sociaux. Il a appelé les pouvoirs publics à prendre les mesures qui s'imposent pour mettre un terme à ce genre de discours qui ne favorisent que la «fitna» et la division. La rupture des relations diplomatiques avec le Maroc a été saluée par le RND. Cette mesure est, selon Tayeb Zitouni, justifiée par «la normalisation du Maroc avec l'entité sioniste et son implication dans le complot qui cible le pays et son unité. Le Maroc, en s'alliant avec l'entité sioniste, a inculqué un corps étranger au Maghreb et au niveau du continent africain», a-t-il souligné. Après ce constat qui a trait à la situation politique, économique et sociale que traverse le pays, le premier responsable du RND a exhorté ces parlementaires à travers un débat qui s'est ouvert de bien «s'impliquer dans les affaires publiques et se rapprocher des préoccupations des citoyens sur le terrain et apporter des solutions et les propositions quant à la relance économique du pays et à la situation sociale». Tayeb Zitouni a rappelé les dysfonctionnements qui caractérisent le Code électoral en vigueur en demandant à ses parlementaires d'«exiger des amendements qui permettront de rendre l'action politique et électorale qualitative et efficace», a-t-il martelé.

Dans un autre registre, Le secrétaire général du RND a confirmé la participation de sa formation à la prochaine joute des locales en précisant que «le temps est venu pour donner à l'élu local plus de prérogatives et lui permettre d'assumer ses actions au niveau local. Et cela ne peut se réaliser qu'à travers la révision du Code communal et de wilaya», a-t-il conclu.