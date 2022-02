Repassant au crible les différentes actions engagées pour relancer les entreprises en difficulté, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, s‘est attelé durant la séance plénière de jeudi, à donner les explications sur la situation actuelle de ces entreprises, précisant que «son département oeuvrait à trouver des solutions pour la relance des entreprises industrielles à l'arrêt ou en difficulté financière pour préserver les postes d'emploi et relancer l'investissement».Une orientation qui commence à avoir des résultats sur le terrain, dans la mesure, où un bon nombre d'autorisations d'exploitation sont venues délivrer les opérateurs d'une attente qui dure depuis des années. Dans ce sens et en réponse aux questions des députés relevant les difficultés financières de plus de 50 grandes entreprises, Zeghdar explique que le sort des entreprises telles que Medifil ou Africaver est désormais lié aux derniers soutiens qu'elle ont obtenus dans ce cadre, à savoir un financement bancaire partiel, pour la première lui permettant de renouveler ses stocks de matières premières et de moderniser son parc d'équipement,alors que pour la deuxième, il a été élaboré un plan de sauvetage basé sur l'amélioration de sa production, lui permettant de mettre fin aux grèves incessantes et au manque d'approvisionnement en matière première. Des mesures issues des multitudes concertations et rencontres, que le ministre a menées durant des mois, et qui ont servi à définir les failles pour mieux intervenir. Il faut dire que,'hormis les entreprises évoquées lors de cette séance plénière, les actions pour le soutien et la relance de ces entreprises se maintiennent et touchent de plus en plus d'unités de production, constituant un tissu d'entreprises, qui risque d'impacter positivement la relance économique, à moyen terme, et assurer une stabilité dans la trésorerie des entreprises en question.Ce sont là les effets de la lutte contre la bureaucratie et la corruption et l'éradication des principaux freins à l'investissement. Cela étant, il est clair que ces actions doivent être accompagnées par un effort conséquent de raccordement en énergie pour ces unités afin d'optimiser leurs chances de reprise efficiente.