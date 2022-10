Pour calmer la polémique, Zeghdar rassure quant aux prix des voitures importées. Le ministre de l'Industrie a en effet déclaré que les prix des véhicules importés en Algérie seraient «raisonnables» et obéiraient à la loi de l'offre et de la demande. «Les prix des véhicules importés obéiront à la loi de l'offre et de la demande», a déclaré le ministre à la presse lors d'une tournée au salon de l'alimentation organisé en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. Notons que les propos du ministre concernent les véhicules neufs qui seront importés par les constructeurs automobiles, appelés à importer, dans une première phase, des modèles automobiles neufs. Zeghdar met ainsi le holà à une polémique qui n'a cessé d'enfler sur les prix des véhicules importés, immédiatement après l'annonce par les plus hautes autorités du pays de débloquer enfin le dossier automobile. Ceux qui préfèrent voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, ont, en effet, rué sur les brancards, arguant que l'importation des véhicules neufs ne profitera qu'à une frange de privilégiés et exclura «le gros du contingent de l'aubaine». Que nenni, semble dire Zeghdar qui met donc fin aux racontars, restituant du coup l'espoir aux citoyens qui s'interrogeaient sur les prix des berlines importées. Rappelons que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné, à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres consacrée au projet de loi de finances PLF-2023, d'autoriser les citoyens à importer des véhicules de moins de trois ans et de présenter le cahier des charges relatif aux concessionnaires automobiles, lors du prochain Conseil des ministres afin d'en arrêter le contenu avant la fin 2022. Il a, également, donné des directives pour «autoriser les constructeurs automobiles étrangers à importer les véhicules pour les vendre en Algérie, parallèlement au suivi méticuleux et continu du processus de lancement d'une véritable industrie automobile en Algérie, dans les plus brefs délais». le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, avait déclaré, pour sa part, que le secteur de l'industrie automobile en Algérie connaîtra «une forte impulsion» dans les tout prochains mois, précisant que le cahier des charges des concessionnaires automobiles sera présenté lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres. C'est au terme de la 5e session du Comité intergouvernemental de haut niveau, Cihn algéro-français, que Zeghdar avait également précisé; «Le cahier des charges, qui sera présenté lors du prochain Conseil des ministres, est prêt et nous prendrons en compte toutes les directives concernant la rédaction de ce document tant attendu par l'ensemble des concessionnaires.» Il y aura «un redémarrage, notamment après la promulgation de la loi sur l'investissement et des textes d'application y afférents. Je pense qu'il y aura un décollage industriel, y compris celui de l'industrie automobile», avait-il estimé.