Condition incontournable pour la relance économique, l'édification d'un tissu industriel compact s'impose. La relance de l'appareil industriel devrait s'articuler autour de l'ultime objectif de doter la production nationale de moyens et de mécanismes pour une intégration effective sur le moyen et long terme.Il s'agit de mettre en pratique les multiples orientations retenues lors des consultations et des rencontres entre le ministre et les opérateurs, pour amorcer une nouvelle dynamique à hauteur des défis de l'heure.

C'est dans cette optique que le ministre de l'Industrie Ahmed Zeghdar, a précisé lors de sa visite dans la wilaya de Relizane « La coordination entre les industriels est nécessaire pour répondre aux besoins nationaux en biens et matériaux et pour renforcer la production nationale». Il faut dire qu'au-delà de l'appel à unifier leurs efforts, la situation offre de réels opportunités de développement pour les industriels. Le champ d'action étant ouvert et renforcé par la promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement, la relance des projets gelés, et le soutien aux entreprises en difficulté, le développement de réels pôles de production se confirme de façon claire sur le terrain. Il y a lieu de convenir que les conditions et l'environnement de création d'entreprises ont totalement changé de configuration. L'établissement d'un état des lieux et la quantification des manquements et des dysfonctionnements associés aux mesures de facilitations, ont eu l'effet d'un déverrouillage profond.

Ce dernier s'opère dans une conjoncture où l'économie nationale est en grand besoin d'approvisionnement de matières premières et d'équipements. Toute la stratégie étant de faire converger les efforts dans la même direction pour permettre à l'industrie de porter à bras-le-corps la relance économique. C'est dans ce sillage que Zeghdar à considéré que «les établissements industriels locaux doivent s'employer à fournir divers produits et matériaux pour répondre aux besoins des entreprises nationales, notamment en matières premières, pour le développement de l'économie nationale».

Cela étant, le chemin à parcourir pour atteindre ses objectifs demeure tributaire du développement du secteur de la sous-traitance et des services, et notamment de l'édification d'un tissu de PME-PMI à hauteur des engagements exprimés. Autrement dit, il s'agit d'un double défi, où s'entrechoquent, l'impératif de porter l'économie nationale à un fonctionnement de rendement et de productivité, et la nécessité d'opérer un réel démarrage en matière de création d'unités de production. Une équation qui présente une seule inconnue, le temps, en l'occurrence. Car il est clair que la conjoncture actuelle est favorable à une explosion industrielle, reste à savoir à quel rythme cette direction économique connaîtra effectivement des résultats sur le terrain. Cela dépendra des résultats qui émergeront des actions de réformes et de restructuration de l'administration, de la lutte contre la bureaucratie et la corruption, et l'engagement des industriels. Zeghdar a également appelé les responsables de l'établissement public à «promouvoir leurs produits par le système de sous-traitance pour renforcer la production nationale et limiter les importations».Précisant que «plus de 2.300 hectares de foncier industriel inexploité, ont été récupérés au niveau des zones industrielles et des zones d'activités disséminées au travers du pays».