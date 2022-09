Axe central de la relance industrielle, le foncier, point névralgique des programmes d'investissement a été évoqué avec fermeté lors de l‘ouverture de la rencontre ce samedi entre le gouvernement et les walis. Dans ce sens, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar,est revenu sur « la récupération de 2308 hectares de foncier non exploités au niveau des zones industrielles et des zones d'activités ». Plus de la moitié du chemin reste à faire, pour achever cette opération qui compte un volume de 4922 hectares de foncier non exploité. Une marge de manoeuvre plus qu'importante pour les opérateurs économiques en quête de créer ou de développer leurs activités. Il s'agit d'une libération d'assiettes foncières qui ne manquera pas d'impacter sensiblement les capacités de relance du secteur. D'autant pus que les nouvelles dispositions de loi en matière d'investissement, s'articulent autour de l'impératif de renforcer et de diversifier la production nationale. C'est dans cette optique que Zeghdar a indiqué que «ce bilan s'inscrivait dans le cadre de l'assainissement du foncier destiné à l'investissement au niveau local. Soit la réalisation de 50 nouvelles ZI réparties sur 39 wilayas, de manière à cadrer avec les objectifs du développement régional et à concourir à l'instauration d'un équilibre entre les régions».Un programme qui nécessite une coordination étroite entre les différentes instances concernées, tant au niveau local que central. L'heure étant à la mise en oeuvre des nouveaux paradigmes de gestion, et la valorisation des acquis enregistrés en matière de réorganisation de l'administration, de lutte contre la bureaucratie et la mise en valeur des compétences. Une synergie incontournable pour conférer aux politiques publiques les moyens de leur application. La priorité étant la prise en charge efficace des préoccupations des citoyens,notamment les entrepreneurs qui deviennent, à ce titre, des acteurs à part entière du développement. Dans cet ordre d'idées, il est inconcevable que des terres demeurent en jachère, alors que l'investisseur peine à donner naissance à son entreprise. Il s'agit d'une politique improductive et nocive qui a plongé le pays durant des décennies dans la léthargie économique. Ce temps est révolu et laisse place désormais à une réaction forte des pouvoirs publics. Le président de la République n'a pas manqué lors de l‘ouverture de la rencontre, entre le gouvernement et les walis de lancer un ultimatum, pour le règlement de cette situation avant le fin de l'année en cours. Une instruction qui s'impose, dans la mesure où elle accompagne et soutient les grands axes de la relance de l'activité industrielle. Autrement dit, devant les nouvelles dispositions et mesures de facilitations à l'investissement, le déficit du foncier s'apparente plus à un manque de vision qu'à une erreur de gestion. C'est précisément à ce niveau que les nouvelles orientations sont venues rectifier le tir, et asseoir une vision claire en matière d'investissement, où le foncier ne serait qu'un détail à régler.