Le Cheikh Youssef al Qaradawi est mort ! l’ancien président de la Fédération mondiale des érudits musulmans est décédé, ce matin, à l’âge de 96 ans. Né le 9 septembre 1926, le défunt est un théologien, prédicateur et universitaire qatarien d'origine égyptienne. Fondateur et doyen de la première université des études et sciences islamiques au Qatar en 1977, il est également président de l'Union internationale des savants musulmans, membre du Conseil européen de la fatwa et président d'Union of Good.