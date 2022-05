Des inaugurations, des visites d'unités industrielles et remise des contrats de travail et d'allocation de chômage, constituent l'essentiel de la visite du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale dans la région de Béjaïa. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du suivi sur le terrain des activités du secteur, a permis au ministre de s'enquérir de la situation des différents services et représentations que compte son département au niveau de la wilaya de Béjaïa.

Accueilli au niveau de l'aéroport Soummam-Abane-Ramdane par les autorités civiles et militaires de la wilaya, le ministre s'est rendu directement au nouveau siège de l'Inspection du travail de la wilaya de Béjaïa.

Un siège situé au quartier Tekamira-Rachid, au niveau de la zone d'activités d'Ihaddaden. D'une superficie de 800 mètres carrés, ce nouveau siège compte l'ensemble des services de l'inspection, dont six départements. Il emploie 47 personnes dont 32 femmes. Sur place, Youcef Cherfa a, tout en visitant les différents services, insisté sur la nécessité de prendre en charge dans les délais requis l'ensemble des conflits sociaux posés par les travailleurs et ce dans la cadre du strict respect de la loi en vigueur. Avant de se rendre à Melbou, Youssef Cherfa, a observé une halte au niveau de Sid Ali Labhar, un quartier périphérique de la ville de Béjaïa, pour visiter un laboratoire privé, nouvellement ouvert et spécialisé dans la fabrication des implants dentaires. Un investissement privé qui a bénéficié d'une aide étatique dans le cadre du dispositif Cnac.

Au centre de vacances Cnas situé dans la ville côtière de Melbou, le ministre a présidé une cérémonie de remise de contrats de travail à durée indéterminée à une trentaine de travailleuses et travailleurs, qui étaient, jusque-là, liés à l'organisme de manière précaire à travers les dispositifs d'insertion sociale. Il a également attribué une allocation de chômage à 10 autres jeunes de la localité. Le tout dans une ambiance de fête et de satisfaction, que les bénéficiaires n'ont pas manque d'exprimer. « Cela fait plus de 10 ans que je suis recruté dans l'établissement. Aujourd'hui je suis rassuré quant à la poursuite de ma mission en toute sécurité», affirme cette jeune universitaire de la région de Melbou.

Poursuivant son périple, le ministre s'est rendu à Sidi Aich. Sur place, la délégation ministérielle a procédé officiellement à l'inauguration du nouveau siège de la Caisse nationale d'assurances sociales, qui a élu domicile dans l'ancien siège de l'Assemblée populaire de la commune locale, qui s'est réinstallée depuis deux ans dans un nouveau siège communal.