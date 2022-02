Le Front des forces socialistes (FFS) vient de remporter le siège de la wilaya de Tizi Ouzou prévu pour le renouvellement partiel du Conseil de la nation. La lutte a été rude entre plusieurs candidats indépendants qui ne déméritaient pas et le candidat du FFS, président de l'Assemblée populaire de wilaya en exercice, Youcef Aouchiche. En course, il y avait exactement huit candidats, selon le coordinateur local de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Rachid Kana. La liste des candidats était riche. Les postulants représentaient divers horizons, allant de la vie politique locale à la vie économique. Selon la même source, il s'agit du candidat du FFS, Youcef Aouchiche, et sept candidats indépendants dont Hakim Bessaadi, Akli Chabane, Ahmed Hadj Said, Mustapha Bouadi, Karim Ouanès, Hakim Madjen et Hami Rachid.

Un groupe bien rodé dans les affaires politiques et économiques locales qui a concurrencé jusqu'aux dernières minutes du dépouillement, qui a consacré le candidat du Front des forces socialistes qui occupait officiellement la présidente de l'Assemblée populaire de wilaya et le poste de premier secrétaire national. En fait, tous les candidats ont mis en valeur, durant leur campagne électorale, leurs capacités à apporter du nouveau à la vie économique et politique nationale, mais surtout locale. Des candidats dotés d'expérience dans le domaine, après un parcours passé aux commandes de structures politiques et organisations diverses, dont celles activant dans la vie économique locale. Des arguments qui tiennent d'ailleurs la route, au vu des compétences de ces derniers et surtout de leur expérience du terrain, mais l'élection aura ainsi souri aux candidats du plus vieux parti de l'opposition fondé par feu Hocine Ait Ahmed.

Enfin, il convient de rappeler que la wilaya de Tizi Ouzou a besoin de ces compétences pour amorcer une réelle dynamique économique au niveau local. Après des catastrophes qu'elle a connues dont notamment les incendies de l'été dernier, la région connaît de grandes difficultés essentiellement dans le domaine agricole, fortement impacté. La machine économique fonctionne, pour sa part, au ralenti à cause d'une multitude de problèmes, comme les oppositions et la rareté du foncier industriel. La wilaya a également connu le gel de plusieurs projets, notamment dans le domaine de la santé, malgré le dégel d'une bonne partie. Aussi, devant cette situation, la wilaya nécessite un réel coup d'accélérateur pour la relance de nombreux projets. Les jeunes promoteurs de petites entreprises au niveau local, ont besoin d'un véritable accompagnement pour affronter les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain.