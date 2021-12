Le premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a été élu, jeudi, président de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW) de Tizi Ouzou, poste qu'il occupait déjà lors du dernier mandat, avant les élections locales du 27 novembre 2021. Youcef Aouchiche a obtenu 35 voix sur 47, soit une majorité absolue. En plus des 15 élus du FFS, Youcef Aouchiche a bénéficié des voix des élus issus d'autres, listes dont celles des indépendants de l'association Tagmats ainsi que Tighri n wegdud. Cet élu a même bénéficié des voix d'autres listes puisque le nombre de voix du FFS et des deux listes indépendantes suscitées, réunies, est de 29. Youcef Aouchiche a ainsi obtenu six voix de plus, en plus de celles prévues, suite à l'alliance entre le FFS et les deux listes indépendantes. L'élection du président de l'APW de Tizi Ouzou a eu lieu, à bulletins secrets au siège de la wilaya, en présence de Djilali Doumi, wali de Tizi Ouzou ainsi que des cadres et des élus de la région. Dans son intervention, à l'issue de la réélection de Youcef Aouchiche, le wali a, d'emblée, tenu à remercier l'APW sortante «pour son dévouement à servir les citoyennes et les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou et ce, de manière constante». Djilali Doumi a tenu à féliciter les membres de la nouvelle Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, à leur tête Youcef Aouchiche, exprimant tous ses souhaits afin qu'ils soient à la hauteur de la responsabilité qui leur échoit dans les rangs de cette assemblée. Le wali a aussi émis le voeu que cette nouvelle APW ait suffisamment de cohésion afin qu'elle puisse travailler dans la sérénité et l'intérêt des citoyens. De son côté, Youcef Aouchiche a déclaré, à l'issue de son élection: «Je prends les résultats de l'élection d'aujourd'hui avec beaucoup d'humilité et de responsabilité. Je tiens à féliciter l'ensemble des élus issus du dernier scrutin: les élus de l'APW et des APC. Je leur dis «bon courage» dans l'accomplissement de vos missions». Il a ajouté: «Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Lors de mon installation, au début de mon premier mandat, j'avais promis de travailler avec l'ensemble des élus, sans ménager aucun effort pour le développement de notre wilaya. Il en sera de même cette fois-ci. La wilaya a besoin de nous tous, pour relever le défi du développement et de la stabilité» soulignant qu'«au-delà des échecs et des réussites personnelles, la victoire politique est là. Nous l'avons acquise tous ensemble. Tous les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou, tous les candidats, ceux qui sont élus et ceux qui ne le sont pas, ont réussi à faire échec au schéma préétabli qui voulait singulariser et isoler notre wilaya du reste du pays.». Il a précisé que les enjeux sont de taille, aujourd'hui. Il a mis en garde contre les extrémismes. «Il ne faudrait pas qu'on donne l'occasion à nos concitoyens d'être entraînés dans des schémas qui ne visent ni l'intérêt de la population de la wilaya ni celui de notre pays. Il faudrait, comme nous l'avons été tous ensemble, être au-delà des résultats de ce scrutin, que nous soyons mobilisés et engagés en faveur de notre pays et de notre wilaya», a conclu Youcef Aouchiche.