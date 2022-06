Installation d'une commission de préparation et de suivi, visites périodiques du chef de l'exécutif, multiples réunions avec les communes et les daïras concernées, actions de volontariat, visite ministérielle. Jamais dans l'histoire de Béjaïa, une saison estivale n'a bénéficié d'autant d'attention. Son ouverture s'annonce grandiose. En prévision de l'ouverture de la saison estivale, le wali de Béjaïa a reçu les membres de la Commission d'inspection relevant du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire en visite dans la wilaya pour évaluer la préparation des plages qui recevront les vacanciers durant la saison de l' été 2022. C'était la dernière d'une série de réunions tenues par les pouvoirs publics dans le cadre de la préparation de la saison estivale dont les balbutiements ont débuté en mars dernier. La mobilisation des cadres de la wilaya, des édiles communaux et le mouvement associatif s'est soldée par un résultat, qui n'a pas manqué d'agréer les membres de la commission du ministère de l'Intérieur, rapporte le dernier communiqué de la wilaya. «Les inspecteurs ont exprimé leur satisfaction quant aux mesures prises par les autorités locales pour réussir la saison estivale», indique-t-on dans le même communiqué. Sur le terrain, à l'instar des images diffusées, les étendues de plages, débarrassées des détritus et autres déchets rejetés par la mer ou abandonnés par les randonneurs, les accès rafistolés, l'éclairage solaire installé sur les postes de secours et de sécurité, ont réellement retrouvé leur couleur. Il reste à espérer que la suite des mesures maintiendra ce beau travail par le suivi de l'entretien et le civisme des baigneurs. Pour ce faire, une commission de wilaya a été crée. Celle-ci a travaillé à plein régime durant plus de trois mois pour remédier aux lacunes qui existent sur les plages de la wilaya à travers d'abord des visites sur le terrain pour élaborer des fiches techniques sur l'état des plages et les besoins les plus importants. Partant des observations relevées, des instructions ont été données aux communes littorales pour entamer la préparation. Des enveloppes financières ont été allouées. Afin de déterminer l'étendue de la mise en oeuvre des recommandations formulées concernant la saison estivale, le chef de l'exécutif avait effectué plusieurs visites d'inspection sur le terrain, qui l'ont conduit dans diverses plages de la wilaya. À chaque halte les autorités de la wilaya donnent des orientations insistant sur l'amélioration du service d'alimentation en eau potable, l'entretien de l'éclairage public, la sécurisation des plages par la Protection civile, les gestionnaires des plages et les services de sécurité, et à l'évacuation des déchets à l'entrée des plages avec la mise en place de poubelles.