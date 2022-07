C'est sous des airs de fête et sur fond de joie que le coup d'envoi de la fête du bijou d'Ath Yenni a été officiellement donné, ce jeudi, par Yacine Hamadi, ministre du Tourisme et de l'Artisanat.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du wali Djilali Doumi et du président de l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou Mohamed Klalèche ainsi que du maire d'Ath Yenni, des élus locaux et nationaux, en plus d'une foule nombreuse constituée bien entendu des dizaines d'artisans exposants, venus des quatre coins du pays mais aussi des visiteurs qui n'ont pas cessé d'affluer sur Ath Yenni dès le premier jour de cette fête traditionnelle ancrée dans la tradition locale.

Lors de son intervention, Yacine Hamadi, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, a rappelé que cette fête du bijou est désormais ancrée dans les traditions et est devenue un rendez-vous culturel incontournable.

Le ministre a indiqué que les citoyens de la région d'Ath Yenni sont restés fidèles à l'artisanat du bijou depuis plusieurs générations et ce, en dépit des difficultés que connaît ce métier. Yacine Hamadi a indiqué que grâce à la persévérance des bijoutiers, Ath Yenni est devenue la capitale de cet art. L'orateur a souligné que le nom de la région d'Ath Yenni est devenu indissociable de l'artisanat du bijou, car les citoyens d'Ath Yenni ont réussi à préserver ce métier artisanal depuis plusieurs générations.

Le ministre de l'Artisanat a salué la détermination des artisans bijoutiers de préserver leur métier en dépit des nouveaux défis apportés par la modernité.

Yacine Hamadi a précisé que l'artisanat du bijou revêt une importante dimension symbolique et un rôle social sans oublier son aspect identitaire puisqu'il a un lien direct avec l'identité amazighe.

De son côté, Djilali Doumi, wali de Tizi Ouzou, n'a pas tari d'éloges en parlant de la localité d'Ath Yenni qui abrite la fête du bijou, une région qui a donné naissance à de nombreux hommes de lettres et artistes, à l'instar de Mouloud Mammeri, Mohamed Arkoun, Amar Metref, Chabane Ouahioune, Abdellah Mohia, Idir, Brahim Izri, etc. Djilali Doumi a rappelé que l'artisanat du bijou provient des profondeurs de l'histoire et qu'il constitue l'une des constantes de cette région très accueillante. Doumi a indiqué que l'artisanat du bijou fait partie de la culture très riche de notre pays. L'intervenant a souligné que le fait de soutenir la fête du bijou s'inscrit en droite ligne avec toutes les actions visant à promouvoir les constantes culturelles de notre pays.

De son côté, Mohamed Klalèche, président de l'APW de Tizi Ouzou a rappelé que l'APW de Tizi Ouzou soutient activement et concrètement l'ensemble des festivals et fêtes visant à promouvoir l'artisanat. Klalèche a rappelé que l'APW subventionne l'ensemble des fêtes et des festivals visant à préserver la culture locale.

L'orateur a rappelé que l'objectif de la fête du bijou d'Ath Yenni, tout comme les autres fêtes qui se tiennent dans la wilaya, vise à créer un lien social et de vivre-ensemble entre les différentes délégations qui viennent des quatre coins du pays. «Il s'agit d'un espace d'échange entre les différents artisans mais aussi et surtout de permettre à ces derniers de vendre leurs produits surtout après les deux années éprouvantes de confinement et de stress», a ajouté Klalèche. Il faut noter que lors de cette nouvelle édition, plus de 120 artisans principalement des bijoutiers, mais aussi des professionnels d'autres métiers de l'artisanat ont pris place dans les différents stands de la fête du biju d'Ath Yenni.

Cette nouvelle édition qui s'étalera jusqu'au 6 août 2022 a été placée sous le slogan: «Bijoux d'Ath Yenni, algérianité et authenticité.» Il faut préciser que les organisateurs ont prévu de rendre hommage à de nombreux artisans de la région dont certains nous ont quittés récemment.