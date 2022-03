Les autorités américaines ont annoncé que la secrétaire d'État adjointe, Wendy Sherman, effectuera une visite en Algérie du 9 au 10 mars courant, à la tête d'une importante délégation. Selon la même source, Wendy Sherman sera reçue par le président de la République Abdelmadjid Tebboune.

Les entretiens porteront sur les questions bilatérales et régionales. Au deuxième jour de sa visite, la secrétaire d'État adjointe rencontrera le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. Wendy Sherman «rencontrera également des lycéennes et des étudiants participant à un programme Stem parrainé par les États-Unis et des représentants locaux d'entreprises américaines», rapporte la même source.

Numéro deux de la diplomatie américaine, Wendy Sherman dirigera la délégation américaine devant prendre part au cinquième dialogue stratégique algéro-américain sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme.

Prévu en juin 2018, mais reportée pour diverses raisons, ce cinquième dialogue devrait avoir lieu mercredi prochain. En octobre 2020, Alger et Washington avaient renoué un partenariat stratégique lors de la visite à Alger de l'ancien ministre de la Défense Mark Esper, les deux pays ayant des intérêts stratégiques communs face aux djihadistes présents au Sahel. Le Pentagone avait alors qualifié l'Algérie de «partenaire très important dans la région», en matière de sécurité et de stabilité régionales ainsi que face à la menace des factions armées jihadistes. Une visite intervenant dans un contexte particulier marqué par le conflit russo-ukrainien.

Force est de noter qu'avant l'étape Algérie, et après un séjour à Istanbul et Ankara, en Turquie, Wendy Sherman fera aussi escale à Madrid, du 6 au 8 mars. Sur place, elle ouvrira le dialogue hispano-américain sur la cybersécurité le 7 mars avec le secrétaire d'État espagnol aux Affaires étrangères et mondiales, Ángeles Moreno Bau. Ensuite, elle se rendra au Maroc les 8 et 9 mars.

La dernière étape de cette tournée est prévue, du 10 au 11 mars, au Caire, en Égypte, où elle rencontrera le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, et d'autres hauts responsables égyptiens.

«La députée rencontrera le chef du Conseil national des droits de l'homme, Moushira Khattab, tout en organisant une discussion avec des défenseurs égyptiens des droits de l'homme et rencontrera des jeunes Égyptiens», conclut-on.