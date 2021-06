Le Département d'Etat américain a annoncé que les États-Unis offrent une prime de 7 millions de dollars pour toute information permettant de localiser ou d'identifier le nouveau chef de l'organisation Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), l'Algérien Abou Oubaïda Youssef al-Annabi, qui a succédé à son compatriote Abdelmalek Droukdel, tué, en juin 2020, par l'armée française au Mali. Il était auparavant le chef du conseil des notables d'Aqmi et a siégé au conseil de la choura d'Aqmi. Dans un communiqué, le Département indique encourager «quiconque ayant des informations sur Abou Oubaïda Youssef al-Annabi à texter Rewards for Justice par Signal, Telegram, ou WhatsApp», tout en soulignant que «l'organisation terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) est responsable de l'enlèvement et de l'assassinat de citoyens américains».

De son vrai nom Yazid Moubarak, 51 ans, c'est un ancien membre du Gspc algérien (Groupement salafiste pour la prédication et le combat) qui a été inscrit, selon le groupe de réflexion américain Counter Extremism Project (CEP), sur la liste noire américaine des «terroristes internationaux», en septembre 2015. Dirigeant de la branche médias d'Aqmi, Abou Oubaïda Youssef al-Annabi apparaît régulièrement dans les vidéos du groupe. La prime de sept millions de dollars est la plus haute mise à prix consacrée à un terroriste algérien, depuis Abdelmalek Droukdel et Mokhtar Belmokhtar, éliminés, dont les têtes ont été mises à prix pour cinq millions de dollars chacun. Selon le site saadaonline.net, Abou Oubaïda Youssef al-Annabi aurait reçu une formation en Afghanistan, au début des années 1990. Membre fondateur du Gspc en Algérie, en 2004, avec Abdelmalek Droudkel, il aurait échappé à la mort en novembre 2009, après que l'Armée nationale populaire a réussi à le blesser grièvement, suite à une embuscade militaire dans la région d'Imsouhal, dans la wilaya de Tizi Ouzou.