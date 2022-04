Entre le président Tebboune et la jeunesse algérienne, il y a une grande histoire d'amour! Le chef de l'Etat n'a jamais caché son admiration devant cette force vive du pays. À chaque occasion, il affirme qu'elle est le seul «remède» contre tous les maux du pays. Samedi dernier, lors de sa rencontre avec des représentants de la presse nationale, le président de la République leur a encore une fois déclaré sa «flamme». C'est ainsi qu'il lui a envoyé un message très fort à la veille de la célébration du 60eme anniversaire de l'indépendance qui coïncide avec la fête de la...jeunesse. «Vous êtes la véritable richesse du pays», a-t-il lancé avant de mettre en avant le dynamisme et le patriotisme de cette jeunesse capable de relever n'importe quel défi. «L 'Algérie est enviée pour le dynamisme de ses jeunes», a soutenu Abdelmadjid Tebboune. Le premier magistrat du pays a rappelé que la jeunesse algérienne était au coeur de sa campagne électorale en 2019. Il lui a fait des promesses et des engagements qu'il est en train de concrétiser sur le terrain. «Je m'étais porté candidat au nom de la société civile et des jeunes auxquels j'ai promis leur implication dans la vie politique. Ils sont désormais la deuxième force au sein de l'Assemblée populaire nationale (APN)», a-t-il soutenu. Il met aussi en avant le fait que depuis le début de son mandat, des mesures concrètes ont également été prises afin de les impliquer dans la vie économique du pays, à travers notamment les PME et les start-up. Pour la première fois dans l'histoire du pays, des départements ministériels dédiés à ces deux secteurs ont été créés. Le but étant de faire naître un nouveau paradigme économique, en adéquation avec la réalité de ce nouveau millénaire. Un cadre juridique a été mis en place. Des financements ont aussi été dégagés, à l'image du Fonds national des start up. Des exonérations fiscales ainsi que d'autres mesures incitatives ont également été décidées afin que les jeunes loups puissent aiguiser leurs crocs en toute sérénité. «Aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes impliqués dans la vie économique du pays. Ils concrétisent leurs projets en créant leurs entreprises et start-up dans divers domaines», a fait remarquer le chef de l'Etat. Même les jeunes chômeurs ont eu droit à une décision présidentielle qui leur permet de survivre dignement en attendant de trouver un emploi, ou pourquoi pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Ainsi, une allocation chômage de 13 000 dinars a été mise en place pour la première fois dans l'histoire du pays, un autre engagement présidentiel que beaucoup assuraientt qu'il n'allait pas être tenu par Tebboune. Aujourd'hui, 900 000 jeunes en bénéficient avec à la clé une couverture sociale puisqu'ils ouvrent droit à la carte Chifa. Un Conseil supérieur de la jeunesse a aussi été créé. «Il sera installé dans un mois au plus tard. Ce sera un espace pour associer les jeunes dans la prise des décisions qui les concernent», atteste t-il. Toutefois, Abdelmadjid Tebboune a assuré que ces mesures n'étaient que le début d'une longue série. Il a réitéré son engagement à régler «le problème du chômage en prenant totalement en charge cette catégorie et en poursuivant le travail pour la réalisation de cet objectif». En contrepartie, le président Tebboune leur demande une seule chose, à savoir, faire preuve de patriotisme en défendant l'Algérie contre les ennemis extérieurs qui veulent manipuler nos jeunes pour déstabiliser le pays.

«Défendez votre pays avec patriotisme», a insisté le chef de l'Etat. Il les appelle ainsi à faire échouer les discours défaitistes qui veulent les décourager. «Accrocher à l'espoir une Algérie stable avec un avenir prometteur», a conclu Tebboune avec beaucoup de ferveur. Car, comme il l'a toujours dit: la nouvelle Algérie leur appartient...