Encerclée par des situations de conflits et de tensions avec leurs lots d'instabilité multiples, d'ingérences étrangères, l'Algérie se doit de rassembler toutes ses forces pour faire face à ces menaces sécuritaires complexes. Dans un message adressé aux Algériens, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'Indépendance nationale, le chef d'état-major de l'ANP a appelé à une prise de conscience des populations face à ces menaces multiformes. «Notre peuple, dans toutes ses composantes, en particulier les jeunes, se doit de saisir l'ampleur et la nature des complots ourdis contre notre pays», a déclaré Saïd Chanegriha dans un message diffusé par la revue El Djeïch soulignant qu'il faut oeuvrer «inlassablement» à la préservation de «l'unité des rangs afin de relever tous les défis». Dans le but de défendre les principes de notre Révolution, et d'asseoir la sécurité à travers le pays et préserver la souveraineté nationale «nos unités déployées à travers l'ensemble des Régions accomplissent un énorme travail», a rassuré Chanegriha. Cette posture en alerte des Forces armées ne sont pas sans raisons. Il s'agit, note le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, de répondre aux exigences des bouleversements qui s'opèrent dans le monde et dans notre environnement régional «plus particulièrement, avec tout ce que cela implique comme défis et enjeux sécuritaires». C'est ce qui explique d'ailleurs le souci constant de moderniser et de développer le corps de bataille de nos Forces armées, «je peux affirmer que, grâce à un travail soutenu et continu, nous avons pu opérer de grandes avancées dans ce sens pour atteindre les plus hauts niveaux de disponibilité opérationnelle», a encore rassuré le chef d'état- major. Mais la défense du pays n'est pas uniquement l'apanage des Forces armées, c'est une tâche qui incombe également aux citoyens algériens jaloux de leur Patrie et de leur indépendance. «La défense nationale n'est pas l'apanage des seules Forces armées. Cette question concerne tous les enfants de la Patrie, qui sont les forces vives et l'énergie de la Nation», a écrit Saïd Chanegriha dans la revue El Djeïch, ajoutant que le rôle du citoyen «est aussi important que celui assigné à nos braves militaires déployés à travers le pays».

À cet apport citoyen pour la défense de la Patrie, le général de corps d'armée ajoute celui des médias qui est tout aussi déterminant dans cette bataille aux relents d'une guerre virtuelle. Il n' y a qu'à voir la virulence des attaques, l'ampleur des manoeuvres et les velléités déstabilisatrices ciblant notre pays et sa souveraineté nationale. «À cet égard, il est utile de souligner le rôle vital qui échoit aux médias nationaux, en général, et aux médias militaires, en particulier, en matière de consolidation du lien Armée-Nation», a relevé Chanegriha dans son message.