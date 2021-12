«Félicitations aux Champions de la compétition arabe... vous nous avez réjouis, qu'Allah vous préserve», c'est ce qu'a publié le président de la République, Abdelmadjid Tebboune sur son compte Twitter, à la fin de la rencontre de la sélection nationale des locaux de football après sa victoire face à la Tunisie en finale de la Coupe arabe FIFA-2021, au score de 2-0 (en prolongations) samedi au stade d'El Bayt à Doha, au titre de la compétition arabe tenue au Qatar (30 novembre au 18 décembre). Une victoire arrachée suite aux buts de Amir Sayoud (99e min) et Yacine Brahimi (120+05 min).

Aïmene Benabderrahmane :«Une victoire amplement méritée»

«Félicitations à l'Algérie, les Verts Champions arabes. Une victoire amplement méritée après une prestation particulière, une forte détermination et un parcours sans faute. Vous avez porté haut dans le ciel arabe l'emblème national.

Soyez toujours notre fierté et qu'Allah perpétue les joies de l'Algérie glorieuse. Grâce à cette victoire, les Verts arrachent, sous la conduite de l'entraîneur Madjid Bougherra, leur premier titre arabe dans l'histoire de cette compétition.»

Ramtane Lamamra : «Votre victoire consolide la grandeur de notre nation»

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a tenu à féliciter les coéquipiers de Yacine Brahimi après leur sacre en finale de la Coupe arabe Fifa 2021. Dans un tweet, Ramtane Lamamra a souligné que cette victoire consolide la grandeur de l'Algérie. «Vous étiez au rendez-vous plus que merveilleux avec votre performance intelligente et votre persévérance», a écrit le chef de la diplomatie ajoutant que «votre sacre, qui s'ajoute aux précédents est double. Il est arabe et africain. Il consacre la grandeur de notre nation grâce aux sacrifices de nos enfants.» Et Ramtane Lammra de souhaiter aux Verts d'autres succès.

Salah Goudjil : «Le nom de l'Algérie est gravé en lettres d'or»

«Vous remportez la Coupe arabe de la FIFA du Qatar 2021, après un parcours sans faute, vous avez décroché avec mérite le trophée arabe face à votre adversaire tunisien lors d'une rencontre palpitante rehaussée par un grand fair-play. Au nom des membres du Conseil de la nation et en mon nom personnel, je présente à tous les joueurs et membres du staff dirigeant et au sélectionneur Madjid Bougherra, nos chaleureuses félicitations. Grâce au sacre des héros, le nom de l'Algérie est gravé en lettres d'or dans le registre du championnat arabe... Les Algériens étaient en liesse à l'intérieur du pays comme à l'étranger... Mille mercis pour cette victoire éclatante et pour cette performance exceptionnelle.».

Saïd Chanegriha : «Vous avez fait le bonheur du peuple»

«Félicitations les Champions, vous avez combattu tout au long de la compétition. Vous avez bien représenté notre pays et réussi à faire le bonheur de notre peuple. Merci à vous.»

Brahim Boughali : «L'Équipe nationale affirme son leadership»

«Cette victoire, qui affirme le leadership de notre sélection, déterminée et résolue à vaincre, traduit sa prédisposition à arracher d'autres titres, avec la volonté d'Allah.

Nous vous félicitons ainsi que votre staff dirigeant et technique de cette victoire qui m'a réjoui ainsi que tout le peuple algérien, je tiens à exprimer ma joie pour votre prestation durant les rencontres que vous avez disputées brillamment, qui nous ont égayés et ont émerveillé vos supporters partout dans le monde.

Des réalisations qui ont conféré à l'Algérie la place qui lui sied à l'échelle africaine, arabe et internationale. Qu'Allah guide vos pas, à d'autres succès.»