L'Algérie a célébré de manière grandiose le 67e anniversaire du déclenchement de la Révolution de novembre. Cela a été une occasion pour renouveler le serment aux millions de chouhada et honorer leur mémoire mais aussi pour répondre à la résurgence outre-mer de discours politiques déniant le caractère profondément inhumain et ségrégationniste de la colonisation. Ce rappel cru de la réalité des crimes abominables et barbares engendrés par la France coloniale en Algérie, est venu, en premier, du président Tebboune. Dans son message adressé à l'occasion au peuple algérien, le chef de l'Etat a, dans une rhétorique très expressive, usé de mots forts tels que terrorisme, terreur ou encore génocide et terre brûlée. Saïd Chanegriha, le chef d'état-major de l'Armée, a lui aussi choisi la commémoration du 1er Novembre pour rappeler, dans son message adressé aux soldats, les sacrifices consentis par le peuple algérien afin de recouvrer sa souveraineté et sa liberté ne manquant pas de répondre aux nostalgiques de «l'Algérie-française». Affirmant que l'indépendance est un précieux acquis qu'il faudra préserver, le général-major souligne la nécessité d'«oeuvrer pour repousser et dissuader toutes les tentatives désespérées adoptées par les ennemis d'aujourd'hui». Qui sont-ils? Très explicite, le général-major poursuit «surtout que les batailles d'aujourd'hui sont gérées dans le contexte des affrontements du passé, et c'est parce que l'ennemi d'hier, refuse que les événements de l'Histoire soient ce qu'ils sont en réalité, il veut pratiquer un processus de génération forcée (une césarienne) de l'Histoire. Un processus qui pourrait recoller les morceaux de son orgueil brisé et accommoder le présent qui ne s'accorde pas avec ses tendances coloniales et sa prétendue civilisation». Saïd Chanegriha est, en somme, très clair dans son discours accusant la France d'être nostalgique d'un passé qui n'a pas évolué dans le sens qu'elle voulait. Il affirme que si les relations entre la France et l'Algérie sont toujours hantées par le passé c'est parce que Paris refuse, encore aujourd'hui, de réaliser que l'Algérie a arraché son indépendance. C'est en usant d'une métaphore de l'accouchement par césarienne que le chef d'état-major a essayé de montrer le forcing que cherche à exercer l'ancienne puissance coloniale pour falsifier l'Histoire et dissimuler l'atrocité de son oeuvre en Algérie. Cette déclaration ferme du chef d'état-major à l'égard de l'élysée s'inscrit dans une suite logique aux dernières attaques dont a fait objet l'Algérie, son régime et son armée par le président français, Emmanuel Macron. Ce dernier, obnubilé par l'élection d'avril prochain, avait commis l'inacceptable en s'autorisant de se poser des questions sur l'existence de la Nation algérienne pour justifier l'amnésie mémorielle de la France officielle. Dans une digression impardonnable il a accusé le «système politico­militaire (...) faible et fragilisé par le Hirak» de vivre de la «rente mémorielle». La colonisation française était pour Macron «un crime contre l'Humanité» en 2017. L'homme a tourné casaque oubliant qu'on ne gagne pas une élection en cachant la vérité à son peuple. C'est suite à l'égarement de Macron que l'Algérie qui a décidé de rappeler son ambassadeur pour «consultations», ne manque pas une occasion pour rappeler à la France, chaque fois qu'il est nécessaire, ses faux pas envers un pays souverain.

Notons enfin que le chef de l'Etat et en sa qualité de chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale a présidé, une réception au Cercle national de l'Armée et ce à l'occasion de la célébration de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954. Ont pris part à cette cérémonie, qui s'inscrit dans le cadre des grandes traditions de l'Armée nationale populaire, les président des deux chambres du parlement, le premier ministre et les membres du gouvernement, aux côtés de hauts cadres militaires, des personnalités nationales et des moudjahidine. À cette occasion, l'assistance a écouté l'Hymne national et suivi un film documentaire intitulé: Infamie de la France en Algérie des crimes contre l'humanité, produit par le MDN.