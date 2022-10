L'archevêque Paul Richard Gallagher, secrétaire du Vatican pour les Relations avec les États et les organisations internationales, a été reçu, hier, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Lors de cette rencontre officielle, il a rappelé que «l'Algérie est un pays de tradition millénaire. C'est la terre où ont vécu musulmans et chrétiens à l'image de saint Augustin et Charles de Foucauld», a-t-il souligné.

L'archevêque Paul Richard Gallagher a saisi l'opportunité de sa rencontre avec le président Tebboune pour faire des déclarations en relation avec ce qui se déroule dans le monde actuellement. Il a, dans ce sens, souligné que «notre monde a soif de paix, nécessitant l'effort et la contribution constante de chacun pour y parvenir. La fraternité humaine embrasse tous les hommes, égaux dans le cadre du dialogue inter-religieux», a-t-il rappelé.

Dans un autre registre, l'archevêque Paul Richard Gallagher s'est exprimé sur l'événement qui sera abrité à Alger, à savoir le Sommet arabe qui se tiendra les 1er et 2 novembre prochain. À ce propos, l'archevêque a indiqué que «je souhaite plein de réussite au Sommet arabe que l'Algérie s'apprête à accueillir, qu'il soit un évènement privilégié pour renforcer le dialogue, la réconciliation et l'engagement pour la paix et continuer de créer des relations de fraternité», a-t-il mentionné.

La visite de l'archevêque Paul Richard Gallagher, secrétaire du Vatican pour les Relations avec les États et les organisations internationales s'est déroulée dans la sérénité la plus totale comme cela a été indiqué dans ses déclarations. Ce qui renseigne sur les rapports extraordinaires avec le pontificat et que les relations se maintiennent avec brio.La fermeture de l'association chrétienne Caritas n'a pas du tout été soulevée par l'archevêque Paul Richard Gallagher. C'est dire que le tintamarre qui a été orchestré par certains milieux à propos de cette association n'était qu'une manipulation grossière dans le cadre d'un plan qui visait la déstabilisation du pays en profitant des dernières années où les semblants d'ONG se ruaient vers le pays avec des programmes qui visaient à jouer les trouble-fêtes et provoquer l'instabilité politique. Certains voulaient faire dans l'amalgame en impliquant les représentants de l'Église catholique en tant qu'entité dans l'affaire de «Caritas»et ce dans le but d'envenimer les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Vatican.

D'ailleurs, le diocèse d'Alger a fait une déclaration en soulignant que «Caritas n'est pas une organisation distincte, mais l'un des services développés par l'Association diocésaine d'Algérie (ADA), il n'a donc pas d'existence juridique propre. Nous avons pensé qu'il y avait une confusion avec le réseau mondial Caritas, c'est pourquoi ces derniers mois nous n'utilisons plus ce nom durant nos activités, mais cela n'a pas suffi. Nous ne souhaitons pas entrer en conflit avec les autorités».

Les décisions prises par les autorités algériennes avaient de raisons solides quant à la dissolution de cette association «humanitaire» en apparence, mais à dessein en réalité.