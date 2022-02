C'est un Tebboune menaçant et rassurant qui s'est exprimé devant la communauté algérienne établie au Koweït. Mettant en avant les liens de fraternité «solides» existant entre les deux pays, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a affirmé qu'en dépit de la distance géographique qui «nous sépare, nous, dans le Maghreb arabe, nous essayons de nous rapprocher des pays du Golfe et de les défendre car ce qui touche le Koweit, le Qatar ou l'Arabie saoudite, touche l'Algérie, chose que nous n'accepterons jamais». Une manière de rassurer et d'assurer le Qatar, le Koweït ainsi que toutes les monarchies du Golfe du soutien indéfectible de l'Algérie au sujet de leur intégrité territoriale.

Un message ferme de la part du chef de l'État. De par les relations profondes, l'Algérie n'a eu de cesse de réitérer son soutien à la stabilité et à la sécurité des pays arabes, exposés ces derniers temps à des attaques terroristes de la part des Houthis activant au Yémen et des velléités affichées par certaines puissances. L'Algérie a toujours dénoncé, à travers les communiqués officiels, les attentats ayant ciblé les monarchies du Golfe. Dans différents communiqués, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a condamné les attaques terroristes des Houthis contre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, et a affirmé «sa solidarité avec Abou Dhabi et Riyadh» tout en renouvelant le rejet «absolu de toutes actions portant atteinte à la sécurité et à la stabilité» de ces pays et de la région.

Mais, c'est la première fois que l'Algérie officielle exprime sa solidarité de manière aussi directe et forte, notamment par la voix du premier magistrat du pays, ministre de la Défense nationale qui a quitté, hier après-midi, le Koweït après une visite officielle de deux jours dans ce pays. Une visite tendant «à consolider les relations bilatérales et à renforcer les liens profonds de fraternité entre les deux peuples frères», indique un communiqué de la présidence de la République.

Une visite couronnée par une convergence totale des vues et des positions à l'égard des questions intéressant les deux pays frères tant dans leurs relations bilatérales que concernant la situation sur la scène arabe et les perspectives de renforcement de l'action arabe commune à la lumière de l'attachement des deux pays aux valeurs de solidarité et d'unité ainsi que leurs efforts à promouvoir les approches fondées sur le dialogue et la réconciliation pour la résolution des crises. En effet, au terme de sa visite d'État au Koweït, le président Abdelmadjid Tebboune et son hôte l'Émir Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, ont convenu de consentir de gros efforts dans la réussite d'une «action arabe commune face aux défis auxquels sont confrontés les pays arabes.

Des efforts s'étendant au partenariat économique. À cet égard, le chef de l'État a fait cas de l'examen de la possibilité d'ouvrir une ligne maritime entre les deux pays, ajoutant que les lignes aériennes et maritimes «sont plutôt des questions commerciales que politiques et que ce sont les compagnies de transport qui définissent la rentabilité des lignes».

En outre, il a également été convenu d'exhorter les opérateurs économiques à saisir les opportunités d'investissement offertes dans les deux pays. Dans ce sillage, le chef de l'État a révélé que la loi sur l'investissement «sera promulguée dans un mois». Une loi prévoyant des règles d'investissement transparentes permettant aux investisseurs, algériens ou étrangers, de concrétiser leurs projets, de réaliser des bénéfices avec la possibilité de les transférer à l'étranger ou de les réinvestir sans entrave aucune, «du moment que les transactions sont transparentes et conformes à la loi»précise le chef de l'État. Concernant la possibilité d'investissement des fonds souverains de certains pays en Algérie, le président Tebboune a affirmé qu'ils «sont les bienvenus» pour peu qu'il s'agisse de projets de développement et générateurs de croissance.