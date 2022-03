Décidé à redonner à la femme algérienne le vrai qui lui sied dans les secteurs politique, économique et social, le président de la République a rendu un vibrant hommage aux sacrifices de la femme algérienne à travers les étapes qu'a traversées l'Algérie. Abdelmadjid Tebboune s'est dit déterminé à renforcer la place de la femme, notamment en matière «d'autonomisation politique, de large intégration dans les processus de relance économique, de consécration du principe de parité dans l'occupation des responsabilités et des hautes fonctions», a indiqué le chef de l'État dans une allocution lue en son nom par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou. Cette démarche ne saurait se concrétiser sans assurer «les garanties de protection contre toute forme de violence», a insisté, hier, le Président lors de cette cérémonie organisée à l'hôtel El Aurassi à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Il ne s'agit pas d'un voeu du président mais d'une réelle volonté politique assumée et consacrée dans la Loi fondamentale.

L'Algérie a consacré en effet, dans sa Constitution amendée en 2020, le principe de parité entre les deux sexes dans tous les domaines, professionnel et électoral. La Constitution de 2020, a aussi renforcé la protection de la femme contre la violence sous toutes ses formes en tous lieux et circonstances dans l'espace public et dans les espaces professionnel et privé. Il s'agit d'un saut qualitatif qui a renforcé les acquis de la femme algérienne qui a marqué sa présence et prouvé sa compétence dans l'occupation des responsabilités et des hautes fonctions au sein de l'État. Depuis l'adoption de la nouvelle Constitution, en 2020, l'Algérie a oeuvré à asseoir le principe d'égalité dans le projet de loi électorale en consécration de la volonté politique du président Tebboune, partant de sa conviction des compétences de la femme algérienne et de sa capacité à concrétiser l'efficacité de la représentation politique. Toujours admiratif des sacrifices des Algériennes, Tebboune n'a pas manqué de saluer également les femmes activant dans le corps médical qui ont démontré une disponibilité sans égal pour être aux côtés des malades lorsque les vagues de Covid-19 se sont succédé «démontrant les sacrifices de la femme dans le corps médical et dans les différents secteurs et domaines», ou encore les défis que la femme a eu à affronter avec patience dans son environnement familial et socioprofessionnel, sont autant de réalisations brillantes et de pages rayonnantes traduisant ses qualités séculaires de fidélité et de valeurs de solidarité nationale.

Saluant ce combat, le Président s'est remémoré les exploits de la femme algérienne qui lui valent mérite et considération réitérant sa fierté pour les Algériennes qui ont donné un sens «au sacrifice pour la libération, l'égalité et la dignité humaine lorsque notre chère patrie était sous le joug colonial abject, durant la glorieuse guerre de libération, puis à l'ère de l'Algérie indépendante et souveraine». La célébration de cette journée symbolise «les valeurs de libération et de dignité humaine» et se veut une occasion pour saluer votre conscience et détermination à «tracer l'avenir des générations, en inculquant à nos enfants la préservation de la cohésion nationale, la véritable citoyenneté et l'attachement à l'identité et à l'appartenance nationale», a-t-il ajouté. Abdelmadjid Tebboune s'est également incliné à la mémoire des chahidate de l'Algérie, soeurs d'armes des Djamilate révolutionnaires (Djamila Bouhired, Djamila Boupacha et Djamila Bouazza), et a souhaité «longue vie aux glorieuses moudjahidate». C'est le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, qui a présidé la cérémonie qui s'est déroulée en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, de membres du gouvernement, du conseiller du président de la République, Abdelhafid Allahoum, de personnalités féminines du monde politique, économique, syndical, médiatique, artistique et sportif et de la société civile, ainsi que de moudjahidate.