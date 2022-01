Epilogue. Le programme «Aadl 2» sera achevé avant la fin de l'année dans plusieurs wilayas. Tel est l'engagement du ministre de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi. Présidant, hier, à Tipaza une cérémonie de remise des clés de 3 500 logements de la formule location-vente Aadl, à travers la wilaya, le ministre a révélé que ses services sont déterminés à achever ledit programme avant le début de l'année prochaine.

«Le programme Aadl- 2 sera clôturé dans plusieurs wilayas en 2022», a-t-il, affirmé tout en assurant la détermination du secteur à répondre aux attentes et aux préoccupations des citoyens en matière de logement. Pour clôturer le programme Aadl 2, les projets de logements seront supervisés dans les différentes wilayas du sud, de l'est, de l'ouest et du centre du pays.

Les projets Aadl n'ont pas été touchés par la pandémie. Ils étaient presque les seuls à continuer à avancer de façon quasi normale. Encore mieux.

Le premier responsable du secteur a également divulgué la date de l'octroi des certificats d'affectation aux souscripteurs restants. Mohamed Tarek Belaribi a assuré que l'opération aura lieu avant la fin du mois de mars de cette année. Plus qu'une promesse, un engagement. À ce titre, le ministre a indiqué que 7 000 unités sont programmées dans la wilaya de Tipaza.

Le responsable a souligné, par ailleurs, qu'un programme de 4500 logements sera lancé. Tandis que d'autres programmes sont en cours d'études. Dans la foulée, le ministre a rappelé que l'année 2021 a connu plusieurs opérations de distribution de logements. Durant cette période, il a été procédé à la distribution de 320000 unités dont 100000 logements à l'occasion de la fête de l'indépendance, le 5 juillet dernier et 90000 logements à l'occasion de la fête du déclenchement de la Révolution nationale, a noté le ministre, tandis que «près de 900.000 logements sont en cours de réalisation». Lancé en 2018, le programme Aadl-2 comporte 120000 logements sous forme de location-vente.

L'opération concerne les wilayas d'Alger, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Jijel, Sétif, Saïda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, Msila, Oran, El Bayadh, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt, Souk Ahras, Tipaza, Aïn Defla et Relizane. Pour mener à bien ce programme, le directeur général de l'Agence de l'amélioration et du développement du logement, «Aadl», a demandé, récemment, à ses directeurs régionaux de faire preuve de rigueur à l'adresse des maîtres d'oeuvre «défaillants» en cas de manquement aux termes du contrat ou aux délais de livraison des logements. Sur un autre registre, le ministre de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville a affirmé que le nouveau stade olympique d'Oran sera livré dans les délais.

«Nous oeuvrons pour que cette infrastructure sportive soit terminée dans les délais pour abriter les Jeux méditerranées», a-t-il souligné. Lors d'une réunion d'évaluation de l'état d'avancement des travaux au niveau du complexe olympique d'Oran, le ministre a donné des instructions pour accélérer les chantiers, sans interruption, jusqu'au parachèvement des travaux du complexe olympique d'Oran. À cet effet, le ministre a donné des instructions pour l'adoption du système 3x8, matin et soir, concernant le transport et la garantie des équipements nécessaires à la pose de la façade en verre de 5500 m2, dont le taux de réalisation des travaux est de 60%. Selon le ministre, l'objectif est de livrer tous les stades en chantier, à l'instar de celui de Baraki, de Douéra et de Tizi Ouzou. Lors d'une sortie de travail sur le terrain, le ministre a donné des instructions pour accélérer la cadence de réalisation des projets des stades de Baraki et de Douéra, d'autant que toutes les ressources nécessaires ont été mobilisées pour parachever les travaux.