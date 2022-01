Depuis deux ans, le pays amorce une réelle dynamique,notamment au plan institutionnel, avançant de manière progressive vers un avenir prometteur, le Bureau du Conseil de la nation «réfute et dénonce tous les discours tendancieux et dévalorisants qui sont devenus l'apanage de ceux qui vouent une grande inimité envers ce pays». Tout en appelant le peuple algérien à l'unité des rangs pour faire barrage aux multiples attaques dont fait l'objet le pays, le Bureau du Conseil de la nation a dénoncé «les visées des parties qui tendent à perturber la démarche entreprise par le président de la République». Lesquelles attaques sournoises qui, selon le communiqué du Conseil de la nation, n'ont d'autre but que de porter atteinte aux intérêts du pays à chaque fois qu'il «franchit une étape vers l'édification de l'Algérie nouvelle». Le document a également condamné «énergiquement les lectures erronées faites par certains du rapport rendu par la Banque mondiale dernièrement», estimant que les lectures faites dans ce même rapport seraient «complices des lobbies qui cultivent la haine envers l'Algérie». Le Conseil de la nation y trouve une prise de risque dénuée de toute vision stratégique en sus d'être une lecture superficielle «qui n'a sélectionné du rapport en question que « ce qui cadre avec leurs basses machinations afin de noircir la situation». Pour l'institution de Goudjil, ce document a constitué une opportunité «aux pseudos politiciens et économistes» d'en faire usage pour mettre à exécution «leurs agendas» et c'est là un objectif qu'ils sont loin d'atteindre. «Vos complots ne passeront pas!», a tranché, le Conseil de la nation tout en insistant sur le fait que, l'Algérie fidèle aux principes authentiques de la Révolution de Novembre, «résistera face à ses ennemis haineux,suppôts du colonisateur d'hier».

Dirigée par Salah Goudjil, président du Conseil de la nation, cette réunion a été élargie aux présidents des groupes parlementaires et au questeur, intervient à l'occasion de l'avènement de la nouvelle année 2022, une occasion pour Salah Goudjil de féliciter les cadres et les fonctionnaires du Conseil de la nation et de présenter ses voeux au président de la République Abdelmadjid Tebboune, lui formulant ses «sincères voeux de réussite et de succès afin de parachever ses missions nobles et historiques et à l'Algérie plus de progrès et de développement sous sa direction sage et éclairée». De même qu'il a félicité l'Armée nationale populaire, garante de la sécurité et de la sûreté de l'Algérie ainsi que tous les corps de sécurité. Le président du Conseil de la nation n'a pas omis de rendre un grand hommage également aux équipes médicales et paramédicales et tous les personnels du secteur de la santé qui font face à l'épidémie de Covid-19, leur souhaitant à tous santé et prospérité.

Lors de la même réunion, l'institution de Salah Goudjil a appelé les citoyens «à unifier leurs rangs et à faire prévaloir l'intérêt national afin de contrer les complots» et les campagnes hostiles visant les institutions de la République. Il a également exhorté les Algériens à ne pas se soumettre «aux tenants de l'anarchie et de la sédition qui appellent à occulter la raison et combattent toute logique de redressement». et de ne pas se soumettre aussi aux parties extérieures qui expriment clairement et à voix haute leur exaspération devant les acquis réalisés par l'Algérie sous la conduite du président Tebboune.

Dans son message de félicitations au peuple algérien à l'occasion de l'événement de la nouvelle année 2022, le président Abdelmadjid Tebboune a développé la même approche. Il a en effet, fait référence à ces forces du mal, ces ennemis du peuple qui tentent vainement de déstabiliser la quiétude des citoyens en essayant de compliquer leur quotidien, tout en rappelant la résilience des Algériens face à la spéculation et à la bureaucratie.Le président de la République a, par la même occasion, évoqué l'avenir immédiat, soulignant que l'année 2022 sera celle du «décollage économique et de l'exploitation des immenses atouts que recèle notre grande et belle Algérie». En clair, 2022 sera économique ou ne le sera pas. Pour le président Tebboune, le moment du décollage économique est venu et c'est en 2022.