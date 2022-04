Trajan Hôtel offre l'hospitalité au coeur des ruines romaines, à Batna, une ville idéalement située entre le Constantinois et la ville oasis Biskra. Construit dans un cachet romain, il est raffiné et s'illustre comme un véritable havre de paix, au coeur de l'une des villes dont le parc archéologique est l'un des plus riches au monde. En effet, l'hôtel dont le nom renvoie à l'empereur romain Trajan (53-117) est un relais nécessaire pour rejoindre la «Pompéï de l'Afrique du Nord», Timgad. Les visiteurs peuvent, en effet, profiter de beaux moments grâce aux excursions que propose l'hôtel et qui permettent de découvrir ou de redécouvrir les ruines romaines, les gorges du Roussillon, la ville de Batna et son marché. L'hôtel Trajan annonce un service exclusif durant ce mois de Ramadhan. Il promet aux touristes, notamment étrangers, une expérience authentique. L'hôtel Trajan propose un f'tour à l'heure de la rupture du jeûne et les convives peuvent alors se retrouver autour d'un repas où l'on déguste des spécialités typiques qui sont savourées pendant le mois de Ramadhan. Le f'tour est ensuite suivi d'une animation, dans la pure tradition. Toutefois «les repas de midi sont assurés pour nos amis étrangers», précisent les responsables de l'établissement hôtelier qui précisent que les tarifs des prestations sont très modérés en cette période de jeûne. «Nous vous ouvrons nos bras comme le veut la tradition hospitalière, et contribuerons à faire de votre expérience une expérience fascinante.» Promettent-ils. Le visiteur pourra également se rendre aux Balcons du Ghoufi, l'un des plus beaux sites touristiques et historiques du pays, dans la commune de Ghassira à quelques encablures du chef- lieu de la wilaya de Batna. Il fait l'objet d'une réhabilitation lancée dernièrement par le ministère de la Culture, en vue de le transformer en parc culturel. Citons également le monument historique Medghassen; le plus ancien Mausolée royal antique d'Afrique du Nord. Haut de plus de 18 mètres et large de plus de 58 mètres, l'édifice antique est construit en pierres de taille. Il est situé au nord de la capitale des Aurès, Batna.