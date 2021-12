L’ancien international marocain Abdeslam Wadou a félicité l’équipe nationale algérienne après avoir été couronnée, pour la première fois, en Coupe arabe 2021. L’ancien défenseur des Lions de l’Atlas a écrit sur son compte Twitter : « Merci les gars. Félicitations au staff technique, aux joueurs, à la Fédération et au peuple algérien. Vous avez remporté, avec abnégation, le trophée à juste titre. Et d’ajouter également : « Merci également à nos frères tunisiens pour leur parcours extraordinaire, la philosophie du jeu et la formation des talents. Vive l’Algérie. »