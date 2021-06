Pas moins de 3000 policiers sont mobilisés à l'effet de la sécurisation des examens du baccalauréat, ce dernier comptant cette année plus de 25.000 lycéens de la classe de terminale, dont 8 186 candidats

libres, devant subir, à partir d'hier, les épreuves pour l'obtention du sésame leur permettant l'accès aux études supérieures. De par ce nombre important, la direction de l'éducation a mobilisé des centres d'examens, parmi lesquels 18 sont ouverts aux candidats libres, en plus de la mobilisation de près de 9 000 personnes composées essentiellement des chefs de centre, des surveillants, des observateurs et des enseignants. La même institution a reconduit le dispositif sanitaire mis en place l'année dernière. Il s'agit de 83 centres de contrôle sanitaire répartis dans les centres des examens, comprenant chacun des médecins généralistes, des spécialistes, des psychologues. Le département de Mohamed Ouadjaout a été catégorique en mettant l'accent sur les mesures sanitaires, rentrant dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19. Il s'agit principalement du respect du protocole sanitaire mis en place, celui-ci reposant sur la distanciation physique, le port obligatoire du masque, la mise à la disposition des candidats et des encadreurs des solutions hydro-alcooliques, etc. Samedi, le ministère de l'Education nationale a rappelé que «toutes les conditions étaient réunies pour un bon déroulement des épreuves de l'examen du baccalauréat session juin 2021, dans la sérénité et le sérieux», appelant les élèves à faire preuve de vigilance et de sens de responsabilité en ne «se laissant pas influencer par les réseaux sociaux».

Comme il a rassuré les élèves-candidats à «se focaliser sur les objectifs escomptés, à savoir l'accès à l'université», réitérant la nécessité de «faire preuve de vigilance et de sens de responsabilité en ne se laissant pas influencer par les publications, les sujets ou les corrigés types fictifs relayés sur les réseaux sociaux en vue de les scrédibilité du baccalauréat». La même source a mis en valeur l'impératif de «respecter les mesures en vigueur dans les centres d'examen en vue d'assurer le bon déroulement de ce rendez-vous ainsi que l'interdiction de ramener, porter ou utiliser tout moyen de communication, notamment les téléphones portables», appelant par la même les parents d'élèves et le personnel de l'éducation «à adhérer avec force aux opérations de sensibilisation en vue de réunir un climat positif pour nos enfants et barrer la route aux aventuriers».