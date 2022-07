Il y a un an, jour pour jour, disparaissait à tout jamais le docteur Mansouri Mohamed dit Hamou. En cette occasion, de nombreux amis et anciens collègues du défunt, des membres de sa famille se sont associés pour lui rendre un vibrant hommage. Un hommage mérité si on considère la stature de l'homme, son professionnalisme et sa générosité. Ses nombreux amis et ses compagnons ont tenu à être présents pour rendre un vibrant hommage à celui dont la disparition est considérée comme une double mort d'un «Grand Homme» qu'il a été,durant toute sa vie tant professionnelle que personnelle.Le programme concocté pour la circonstance a débuté, hier, après- midi par un mini tournoi de football au niveau de l'Auberge Thais, où le défunt aimait se rendre de son vivant. Dans la soirée, les invités étaient conviés à un diner en son domicile situé sur la côte ouest de Béjaïa, plus récemment à Boulimat Aujourd'hui il est prévu le dépôt de gerbes de fleurs sur sa tombe. Connu pour ses valeurs humaines, son intégrité, sa loyauté, sa modestie, mais aussi sa brillante ascension dans son domaine professionnel, beaucoup de ses amis ont apporté leurs témoignages émouvants.

Le militant politique et syndicaliste Boualem Chouali, un ami très proche du défunt, un ex-élu de l'APC de Béjaïa, colistier sur la liste indépendante ´´Ensemble pour Bougie´´, conduite par feu Dr Mansouri, a brièvement retracé le long parcours de ce brillant chirurgien qui, parallèlement à son noble métier, s'est aussi frotté au combat politique dès son jeune âge. Il mettra ensuite en exergue le parcours professionnels du Dr Mansouri semé de prouesses. Praticien de la santé de la santé publique, il passera rapidement d'abord à la tête de la DSP de Béjaïa, puis au CHU de Tizi Ouzou. Après une période à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), il sera désigné comme premier responsable de l'EHU 1er-Novembre d'Oran, l'un des plus importants établissements hospitaliers du pays. Le surveillant médical du CHU Khellil-Amrane de Béjaïa, Hafid Boudrahem, un autre ami proche du défunt insistera quant à lui sur ses gestes humanitaires, ne ménageant aucun effort à intervenir en faveur de patients de Béjaïa qu'il prenait en charge aussi bien à l'EHU 1er-Novembre d'Oran qu'à son domicile familial, tant à Tizi Ouzou qu'à Oran. Ouahib Ait Ouakli, chef de bureau du quotidien L'Expression à Oran, a, lui aussi,beaucoup cotoiyé le défunt amicalement et professionnellement. «Le Dr Mansouri a consacré les trois-quarts de son temps à servir le secteur de la santé, le développant. L'Ehu lui tenait à coeur. Son projet était de transformer l'hôpital 1er Novembre de l'Usto en centre de recherches. Son sujet principal de discussion a toujours été axé sur la prise en charge totale du malade en lui prodiguant de hauts soins. Il ne lâchait jamais. Il ne cédait jamais à la fatalité. Il ne renonçait pas. Il a toujours innové dans ses projets. Pour lui, les soins de qualité sont à prodiguer à tout le monde», nous déclarait-il mettant en exergue le souci du défunt quant à «la nécessité de former les meilleurs moyens humains, des spécialistes de haut niveau rivalisant avec leurs homologues étrangers. Il a, d'ailleurs, toujours encouragé et défendu les chefs de services, les résidents et autres employés du secteur. Pour sa part, le propriétaire de l'Auberge Thaïs, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de l'hommage en mettant tous les moyens à la disposition des organisateurs, a souligné la grandeur de l'homme et du praticien qu'il était. « C'est un grand médecin qui honore la profession en tant que médecin et gérant du plus grand CHU du paysï»,a conclu Moukhtar Belkacem.