Le greffage, c'est maintenan,notamment pour les arbres fruitiers, outre les arbres de montagne comme le châtaigner et les amandiers. La période est propice. Une période correspondant à un redémarrage de la végétation avec une poussée de sève importante. Une période choisie par les services de la direction de l'agriculture de la wilaya de Tizi Ouzou pour lancer la campagne de reboisement. Une campagne qui tombe à point nommé pour les zones fortement touchées par les incendies catastrophiques des mois de juillet et août derniers. Pour ce faire, un programme s'étendant sur plusieurs semaines vient d'être mis en branle par cette même direction en collaboration avec les autres antennes et les services concernés au niveau de la wilaya ainsi qu'au niveau des communes. Pour la première sortie de ce programme, visant à accompagner les citoyens et agriculteurs fortement impactés par le sinistre, le team a accosté dans la commune d'Aït Mesbah dans la région d'Ath Douala, distante d'une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Cette région fortement touchée par les incendies a vu son couvert végétal entièrement anéanti. Les agriculteurs ont perdu tout leur patrimoine arboricole outre les autres pertes sur le cheptel animal et apicole complètement dévasté.Cette région, située à proximité du barrage de Taksebt, attend avec impatience cette campagne de reboisement. La régénération naturelle du couvert a commencé à donner les premiers signes mais il n'en demeure pas moins que l'apport de la main humaine est indispensable pour aider la nature à retrouver sa force. De l'avis même des citoyens, le moment doit être mis à profit pour planter les arbres perdus et permettre ainsi aux agriculteurs de retrouver leu activité habituelle, surtout en ce qui concerne la vente de leur production.En fait, les citoyens, qui ont longtemps attendu l'arrivée des plants, comptent aussi se lancer dans le reboisement par les techniques traditionnelles. Le greffage, une technique encore utilisée par de nombreux citoyens, peut s'avérer nécessaire pour la régénération du patrimoine arboricole sensible aux changements climatiques. C'est le cas, d'ailleurs, de la cerise, affirment de nombreux propriétaires de cerisaies, qui nécessite d'abord, avant tout, de penser à planter les variétés adaptées au climat local. Le greffage d'arbre, ancêtre du cerisier qui pousse à profusion dans la région, est en effet très demandé car les agriculteurs estiment que l'échec de cette filière est pour une grande partie due à l'arrivée de variétés étrangères non adaptées aux conditions climatiques et aux reliefs locaux. Cette campagne se poursuivra jusqu'au mois d'avril. Une période propice à la plantation d'oliviers essentiellement. Cette variété d'arbres fruitiers cultivée depuis des siècles par la population locale est tellement ancrée dans la tradition que les habitants de ces régions touchées attachent un grand intérêt à la technique de greffage des plants d'oléastre en plus de la plantation des plants acquis par les services concernés.