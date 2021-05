L'inspecteur général du ministère de l'Education nationale (MEN), Mustapha Benzemrane, a affirmé, hier à Adrar, que la plupart des revendications soulevées par le partenaire social lors de la rencontre de concertation avec la délégation ministérielle, sur fond de protestation contre l'agression des enseignantes de Bordj Badji-Mokhtar, ont été satisfaites. «Les enseignantes ont refusé toute exploitation de leur cause à d'autres fins», a-t-il souligné. À ce titre, les autorités de la wilaya d'Adrar, en coordination avec leurs homologues de Bordj Badji-Mokhtar, se sont engagées à assurer la protection sécuritaire nécessaire aux travailleurs et enseignants dans la région, à travers notamment la protection de tous les établissements éducatifs et des résidences rattachées, et ce avec le concours des services sécuritaires. Sur un autre chapitre, la priorité sera accordée, en matière de recrutement dans les différents corps du secteur de l'Education, aux résidents dans cette wilaya frontalière. Les syndicats ayant pris part à la rencontre ont, dans un communiqué, fait part de l'engagement de la délégation ministérielle à soulever aux hautes autorités la doléance liée à l'élaboration d'une loi criminalisant l'agression des éducateurs.