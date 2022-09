Le général d’armée, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chanegriha, a reçu en audience, aujourd’hui, à Alger, le chef d’état-major des Forces armées de la République du Rwanda, le général d’armée, Jean Bosco Kazura, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). La cérémonie d’accueil a été entamée par le salut de l’emblème national, suivi du salut militaire présenté à l’hôte rwandais par des formations militaires, représentant les différentes Forces de l’ANP. Ont pris part à cette rencontre, le secrétaire général du MDN, les commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, des chefs de départements, des directeurs centraux du MDN et de l'état-major de l’ANP, lit-on dans le communiqué. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation hôte, le général d’armée Saïd Chanegriha a souligné la nécessité d’inscrire les armées des deux pays dans une réelle volonté, à même de permettre de développer une coopération pérenne, fondée sur la confiance et la prise en considération des intérêts communs. « J’estime nécessaire d’inscrire nos deux institutions dans une réelle volonté à même de nous permettre de développer une coopération pérenne, fondée sur la confiance, la prise en considération des intérêts communs et le renforcement des échanges », a déclaré Chanegriha. De son côté, le général d’armée, Jean Bosco Kazura, a salué l’Algérie pour son « rôle pivot dans le maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région, en apportant une aide et une assistance multiforme aux pays du voisinage et en les accompagnant vers une normalisation de leur situation sécuritaire ».