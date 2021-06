L'état s'achemine vers un abandon progressif de la subvention des prix. La tendance est confirmée par les déclarations du directeur général de la modernisation, de la documentation et des archives au ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, Mahfoudi Redwan, qui s'exprimait, hier, sur les ondes de la radio algérienne. L'invité de l'émission a fait état d'un fichier national des revenus en cours d'élaboration, conjointement avec d'autres secteurs dont le ministère des Finances. Estimant qu'il s'agit d'un grand chantier, il rapportera que «le ministère de l'Intérieur, appuyé par le ministère des Finances, est chargé de répertorier les revenus de chaque citoyen, dans le but de réorienter les subventions et le soutien vers ceux qui le méritent», a-t-il précisé avant d'ajouter que «cela permettra une réduction significative de la facture des aides sociales de l'ordre de 50%». Il s'agit là d'une première étape dans l'opération de révision de la politique de soutien social et de subvention des prix. Il semblerait que cette démarche participe d'une vision adoptée par les experts du Conseil national économique, social et environnemental (Cnese), selon laquelle les aides sociales de l'état doivent passer d'une subvention des biens et des services à une subvention des revenus. C'est, en tout cas l'approche contenue dans le rapport final du Cnese, qui sera, vraisemblablement, remis entre les mains du président de la République avant la fin de l'année en cours, selon les propos de Réda Tir, président du Cnese. Les aides de l'état seront concentrées autour des démunis, des bas salaires et des couches moyennes, à travers des revalorisations substantielles des revenus. Un rapport très épié par les experts, qui met le holà sur le gaspillage et esquisse une politique de rationnement des ressources financières, notamment et devises fortes. Il n'est pas dit que cette approche est exempte de tout reproche, étant donné la nature socio-économique de l'Algérie, notamment un marché informel qui détient une masse d'argent non négligeable et des ressources humaines et matérielles difficiles à cerner et à identifier. Certes, la mise en place d'un tel système (carte nationale des revenus et fichier national des démunis) est à même d'assainir la situation globale et de débusquer les indus. Néanmoins, un tel système ne peut être exhaustif, et pourrait engendrer des dommages collatéraux, en excluant de larges franges sociales. Les transferts sociaux qui ont atteint des seuils significatifs, devraient se voir allégés considérablement. L'expertise du Cnese préconise également une rationalisation des dépenses de l'état, notamment pour ce qui est des subventions des prix de l'eau, de l'électricité et des télécommunications, à travers des mesures graduelles et progressives, contenues dans le rapport qui sera présenté au président de la République. Dans les annales des réformes économiques et politiques du pays, il s'agit de l'un des plus importants chantiers jamais entamés depuis l‘indépendance du pays, étant donné la sensibilité du dossier. Pour des raisons politiques liées aux fondements de l'état social algérien, le dossier n'a jamais été abordé de manière directe par les dirigeants du pays. Animé par une volonté de réformer les fondements et la nature de l'économie nationale, le président Tebboune a eu le courage d'ouvrir ce dossier qui fâche, car tantôt brandi telle une menace à la paix sociale, tantôt brandi comme une charge budgétaire excessive et une tare de gestion.