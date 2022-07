Près de deux mois après la décision de geler les domiciliations bancaires des opérations de commerce extérieur de produits et services, de et vers l'Espagne, la situation revient à la normale. L'Association des banques et des établissements financiers (Abef) a adressé jeudi dernier une note aux banques et établissements financiers algériens pour leur annoncer un retour à la normale avec l'Espagne. «Additivement à notre envoi cité en référence, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'à l'issue de l'opération d'évaluation du dispositif objet de la présente, en concertation avec les acteurs concernés du commerce extérieur, les mesures conservatoires citées en objet ne sont plus de mise», indique le document de l'Abef. La sanction imposée par l'Algérie a fait très mal à l'économie espagnole, dont le pays représentait plus de 2 milliards de DA durant l'année dernière. Cette décision du retour à la normale a été prise suite à «une opération d'évaluation» du système en coordination avec les parties concernées. C'est la direction régionale des douanes du port d'Alger qui avait le 23 juin dernier, alerté sur la situation, en faisant part au directeur général des Douanes, «de difficultés rencontrées quant à l'interprétation et l'application de la décision du ministère des Finances, se rapportant à la décision de suspension immédiate du Traité d'amitié et de coopération avec l'Espagne». La première note de l'Abef annonçant le gel du commerce extérieur avec l'Espagne est tombée le jour où l'Algérie a rappelé son ambassadeur à Madrid et le 8 juin l'Algérie avait annoncé la suspension du Traité d'amitié avec l'Espagne signé en 2002. Une punition pour l'Espagne qui avait décidé de soutenir le plan d'autonomie marocain pour les territoires sahraouis occupés.