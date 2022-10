Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a affirmé hier soir à Alger que la réunion du Comité intergouvernemental de Haut niveau algéro-français (CIHN) avait permis de mettre en exergue l’importance d’encourager les partenariats et les investissements productifs, soulignant « la dynamique exceptionnelle » que connaissent les relations bilatérales, notamment après la visite effectuée en août dernier par le président français Emmanuel Macron en Algérie sur invitation du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.Dans une déclaration à la presse conjointe avec son homologue française Elisabeth Borne au terme de la 5e session du CIHN, Benabderrahmane a indiqué que cette session avait permis aux deux parties d’affirmer « l'importance d'encourager les partenariats et les investissements productifs et créateurs de richesses et d’emplois, notamment dans le cadre du nouveau régime juridique de l'investissement en Algérie, et de ne pas se contenter d'échanges commerciaux qui ne peuvent, à eux seuls, atteindre l'horizon prometteur que les dirigeants des deux pays ont tracé pour la relation algéro-française ».Cette réunion vient « consacrer les engagements des deux pays lors de la récente visite du président français en Algérie, et reflète la volonté de l'Algérie et de la France de donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales à travers de nouvelles règles de travail qui nous permettront d’avancer dans le cadre d’un partenariat stratégique mutuellement bénéfique. Nous avons évoqué tous les domaines et désigné des points focaux au niveau des ministères pour assurer le suivi des conclusions de cette réunion », a-t-il ajouté.Ce rendez-vous qui a regroupé près de 15 ministres des deux pays a également permis de passer en revue « les capacités exceptionnelles des deux pays et les nombreuses opportunités qui attendent l’exploitation », a affirmé le Premier ministre. Il a été également question des atouts importants à même de stimuler le partenariat bilatéral, notamment la proximité géographique et la densité des échanges entre les deux pays, a-t-il relevé.Le Premier ministre a noté que les deux parties avaient affiché leur « satisfaction quant à de la qualité du dialogue politique » entre les deux pays « à tous les niveaux, particulièrement entre les présidents algérien et français, et la grande convergence quant à l’impérative consolidation de la concertation et de la coordination autour des questions régionales et internationales d’intérêt commun ».