Verdict confirmé pour Saïd Bouteflika ! La cour d'Alger a condamné Saïd Bouteflika, frère et ancien conseiller de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, à 8 ans de prison ferme dans l'affaire du financement occulte de la campagne électorale de la Présidentielle annulée d'avril 2019. Le tribunal a aussi condamné l'homme d'affaires Ali Haddad, dans la même affaire, à 4 ans de prison ferme pour blanchiment d'argent, trafic d'influence et non -déclaration de biens. Ali Haddad a été acquitté du chef d'accusation de financement occulte de la Présidentielle annulée d'avril 2019, pour le compte du candidat Abdelaziz Bouteflika. Saïd Bouteflika a également été condamné à verser au Trésor public 3 millions de DA. Il s’agit des mêmes sentences prononcées en première instance.