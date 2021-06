C'est parti. Une vaste campagne de vaccination a été lancée, hier, dans la wilaya d'Oran. Le coup d'envoi a été donné à partir de la place de Tahtaha, à M'dina J'dida, par les représentants de la wilaya, en plus des représentants locaux du secteur de la santé. Cette campagne tombe à point nommé étant donné que le décompte des personnes contaminées repart à la hausse, d'où d'ailleurs l'appel lancé pour redoubler d'efforts en observant rigoureusement les règles sanitaires. Selon des informations recueillies sur place, le vaccin ne risque pas de manquer. Cela est de visu perceptible après la réception, le mois d'avril dernier et à l'aéroport d'Alger, d'un lot de 364 800 doses de vaccins anti-Covid-19, et ce dans le cadre de la coalition internationale du vaccin contre la Covid-19, Covax. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le mécanisme Covax est «le résultat d'un partenariat entre la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi), Gavi, l'OMS et l'Unicef, processus auquel l'Algérie a adhéré dès sa mise en place au niveau international». «Covax a pour vocation d'assurer une distribution équitable des vaccins contre la Covid-19 dans le monde entier», explique la même organisation, ajoutant que «cette livraison fait partie d'une première vague d'arrivées qui se poursuivra dans les semaines et les mois à venir». Et d'ajouter que «ces premières doses de vaccins délivrés sont le signe d'une accélération du rythme de la vaccination dans les prochaines semaines en Algérie», annonçant que «d'autres mécanismes bilatéraux se matérialiseront».

«L'arrivée de ces doses de vaccin en Algérie, est une nouvelle très encourageante pour voir enfin les bénéficiaires qui le souhaitent, se faire vacciner», a-t-on souligné, expliquant que «nous devons travailler ensemble pour donner la priorité aux personnes les plus exposées aux maladies graves et aux décès, dans le pays, afin de tenir la promesse d'un accès équitable aux vaccins contre le nouveau coronavirus».

Tout récemment, le représentant de l'OMS a félicité le gouvernement algérien, par le biais du ministère de la Santé et du ministère des Affaires étrangères pour «avoir facilité la réception de ces premières doses de vaccins».

«L'OMS et ses partenaires continuent de travailler sans répit pour trouver les moyens d'augmenter la production et d'obtenir des doses de vaccins qui permettraient à l'Algérie d'atteindre son objectif de vaccination contre la Covid-19», a ajouté la même source. Le défi majeur auxquel les pays font face est de faire en sorte que les vaccins, les produits de diagnostic et les traitements ne constituent pas une lueur d'espoir seulement pour certains, mais que tout le monde puisse espérer y avoir accès. Même si les vaccins sont actuellement disponibles, nous ne devons pas oublier de rester vigilants et de continuer à respecter les gestes barrières» a souligné le docteur Nguessan Bla François, représentant de l'OMS en Algérie.

Le coordonnateur Résident des Nations unies, Eric Overvest, a mis en avant l'objectif d'équité du mécanisme Covax: «Cette alliance du vaccin est le fruit du travail multilatéral et de la solidarité internationale pour faire face à la pandémie et vise à faire du vaccin de la Covid-19 un bien public mondial accessible à tous. Plusieurs pays, organisations multilatérales et le secteur privé participent à cette initiative pour que ce vaccin soit accessible de façon équitable et que personne ne soit laissé pour compte». Depuis le début de la pandémie, le Système des Nations unies en Algérie apporte son soutien aux efforts du gouvernement algérien dans sa réponse à ce fléau».

L'OMS souligne qu'«avec l'appui de ses partenaires, notamment l'Unicef et l'OMS, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a déjà procédé à la formation du personnel de santé, à l'évaluation de la chaîne du froid et à la sensibilisation de la population afin de garantir le bon déroulement de la campagne de vaccination».