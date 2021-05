Enfin! La campagne de vaccination semble connaître un nouveau souffle. Elle passe à la phase II après la réception de plus de 700000 nouvelles doses de vaccins contre la Covid-19. En effet, les autorités sanitaires ont décidé d'ouvrir un plus grand accès aux vaccins, au large public. Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a lancé, dans ce sens, un appel aux citoyens. Il invite ceux qui désirent se faire vacciner à se présenter au niveau des structures de santé de proximité dédiées à cet effet. Néanmoins, malgré ce plus large éventail, la priorité reste bien évidemment aux personnes âgées ou malades.«La priorité est accordée aux personnes âgées de plus de 60 ans et aux personnes présentant des comorbidités», précise le ministère dans un communiqué. Une plate-forme numérique a aussi été mise en place afin de permettre aux citoyens de s'inscrire ou d'avoir de plus amples informations sur cette vaccination. Elle est accessible en ligne via cette adresse: https://vac-covid19.sante.gov.dz:9580 /rdvac/select_lang_form/.Le ministère rappelle, à ce titre, aux citoyens la nécessité de se munir d'une pièce d'identité le jour de leur vaccination. Une carte de vaccination leur sera remise où il est mentionné les dates de l'injection de chacune des deux doses de cet «antidote». Cet appel du département de Abderrahmane Benbouzid intervient quelques heures après la tenue d'une réunion d'urgence entre les responsables de la santé et ceux du Comité de suivi et d'évolution de la pandémie du coronavirus. Une rencontre qui a permis de peaufiner la stratégie nationale de vaccination contre ce virus, tout en tirant les leçons de la première phase. Celle-ci a, le moins que l'on puisse dire «patiné» par faute de disponibilité de vaccins. Les pouvoirs publics, qui ont débloqué les enveloppes financières nécessaires pour l'acquisition de ces vaccins, ont éprouvé toutes les peines du monde pour se faire livrer. Dès le mois de janvier dernier, l'Algérie avait pourtant commandé, dans un premier temps, plus d'un million de doses chez différents laboratoires internationaux. Celles-ci ont même été payées d'avance et au prix fort. Mais au vu de la forte demande mondiale et au jeu des coulisses, ces livraisons se sont faites à doses homéopathiques. Même son quota dans le cadre du mécanisme international Covax a tardé à arriver. Un premier lot de 364 800 doses de vaccins a été livré au mois d'avril dernier. Cela n'a été possible qu'après que le ministre de la Santé est sorti de sa réserve en dénonçant ces retards inexpliqués. Ce coup de gueule de Benbouzid a été suivi par l'enclenchement de la diplomatie algérienne qui a convaincu ses partenaires stratégiques d'accélérer les livraisons. Russes et chinois ont ainsi envoyé des contingents au pays avant un nouveau coup de pression de Benbouzid envers la communauté internationale. Ce qui a fini par payer puisque le week-end dernier, un second lot, le plus important reçu par l'Algérie, de 758400 doses a été réceptionné.

500000 autres doses sont aussi prévues pour les prochaines heures. L'espoir d'une relance effective de la vaccination est donc de retour. Car, en principe, au début du mois prochain, le pays devrait recevoir des arrivages de la même ampleur de la part de la Russie et de la Chine. Des contacts avec d'autres laboratoires internationaux ont aussi été entrepris. Plus de 2 millions de doses pourraient arriver d'ici à la fin de l'été. Ce qui permettra de tenir la cadence jusqu'à l'inauguration de l'unité algérienne de fabrication du vaccin russe Spoutnik V, prévue pour le mois de septembre prochain. À ce moment-là, l'Algérie aura les cartes en main en ayant son «indépendance vaccinale». Pour les spécialistes, le retard accumulé jusque-là pourra être rattrapé si cette usine est lancée à temps. Leurs espérances sont d'autant plus grandes que l'Algérie pourrait même fabriquer le petit frère de ce vaccin, à savoir le Spoutnik Light. Il s'agit d'une nouvelle version du célèbre remède russe qui a la particularité d'être administré en une seule dose contre deux pour sa version de base (Spoutnik V). Il permet donc d'obtenir une immunisation plus rapide de groupes de populations plus importants. En attendant, les mesures barrières restent notre seul allié...