Le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire a achevé, mardi, sa visite en Egypte comme représentant du ministre de la Défense nationale et président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il a été reçu en audience par le général d'armée Mohamed Ahmed Zaki Mohamed, commandant en chef des Forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire de la République arabe d'Egypte. À cette occasion, le chef d'état-major a exprimé «sa profonde gratitude à son hôte, pour l'invitation qu'il a adressée à l'Algérie, afin qu'elle prenne part à la 2e édition du Salon de défense organisée au Caire», souligne un communiqué du ministère de la Défense nationale. Occasion également pour le général de corps d'armée de «mettre en valeur les relations séculaires et excellentes entre les deux pays frères, et qui remontent notamment à l'époque de la glorieuse révolution du 1er Novembre 1954 où les frères égyptiens ont assuré, commandement et peuple, le soutien et l'appui nécessaires à la révolution algérienne», ajoute le MDN. Abordant les questions d'intérêt commun, notamment la situation prévalant dans la région, Saïd Chanegriha a souligné que « l'Algérie s'engage à oeuvrer ensemble, dans l'intérêt d'asseoir la paix et la sécurité au niveau du continent africain en général, et en Afrique du Nord en particulier». La veille, le chef d'état-major, général de corps d'armée avait abordé les sujets importants et les grandes questions de l'actualité et la conjoncture dans le monde, notamment la situation prévalant en Afrique du Nord et dans l'espace sahélo-saharien, ainsi que les multiples menaces multidimensionnelles susceptibles de déstabiliser la région tout entière. Les deux parties se sont longuement entretenues sur les moyens à même de contribuer à la consolidation des efforts pour asseoir la paix et la sécurité aux niveaux régional et continental. Outre l'Egypte, l'Algérie fait face à des enjeux sécuritaires majeurs tels que la sauvegarde de ses frontières et la lutte contre le terrorisme.

À l'issue de la rencontre, le général de corps d'armée a remis à son hôte un important document militaire relatif à la participation de l'Armée nationale populaire, représentée par la 8e brigade blindée à la guerre d'octobre 1973», indique le MDN. Lors de ce déplacement, l'hôte de l'Egypte a poursuivi sa visite aux stands du Salon de défense «EDEX -2021» où il a visité «le stand de la Fédération de Russie et s'est enquis, de près des différents systèmes d'armes et des nouvelles technologies militaires exposés», ainsi que celui des Emirats arabes unis où il a reçu des explications exhaustives présentées par les représentants des sociétés de production.