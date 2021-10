Parce qu'elle a son poids sur l'échiquier politique national et mondial, parce qu'elle constitue un outil d'aide à la décision centrale et locale, parce qu'elle constitue également un pare-feu efficace contre la désinformation et l'intox dévastatrice, l'information officielle et réelle doit être érigée en socle politique et en instrument de développement socio-économique.

C'est en quelques termes, la prise de conscience que vient d'effectuer le gouvernement quant à ériger l'information statistique au rang d'outil indispensable à la prise de décision judicieuse.

C'est, en tout cas, ce qui ressort des déclarations du Premier ministre, ministre des Finances Aïmene Benabderrahmane qui a procédé, hier, à l'installation du Conseil national des statistiques au CIC. «Le gouvernement attend beaucoup de ce conseil, surtout avec sa nouvelle composante», dira-t-il au cours de la cérémonie d'installation de ce nouvel outil de collecte, de traitement, d'analyse et d'interprétation de l'information statistique.

Le Premier ministre n'y est pas allé de main morte pour qualifier les écarts et les pratiques antérieures de certains organismes gouvernementaux. Benabderrahmane trouve qu'il est aberrant que «des sources anonymes d'informations soient relayées par des chercheurs et des étudiants; et même par des organismes officiels», s'insurgera-t-il.

À ce propos, il ne manquera pas de mettre en garde contre les différences et les écarts et «des différences dans les chiffres et les indicateurs entre les institutions officielles de l'État», confiera-t-il, appelant à l'uniformisation des procédés et des formules.

Pour le Premier ministre, «une information crédible et officielle contribue à la transparence et rétablit la confiance avec les citoyens... Elle lutte aussi contre la désinformation et les annonces de ceux qui veulent semer le doute sur les potentialités de l'État», dira-t-il encore.

Il précisera, par ailleurs, qu'il s'agit là «du lancement de l'un des plus importants mécanismes du système de l'information statistique... Aucune réforme ne peut se faire sans un système d'information fiable et vérifié».

Et de poursuivre, «il n'est plus possible d'exploiter les ressources humaines et matérielles sans recensement, tout comme il n'est pas possible d'évaluer objectivement les politiques économiques et sociales, ni juger leurs résultats, que si elles reposent sur des données qui reflètent la réalité dans tous ses aspects». Un plaidoyer en faveur d'une revalorisation de l'information statistique, qui passera nécessairement par une coordination intersectorielle optimale et une exploitation et interprétation judicieuse des données collectées et traitées. Le verdict de Benabderrahmane est catégorique et sans appel. «Il est temps que l'information prenne sa juste place,... Parce que la nature a horreur du vide, plus l'information officielle est absente, plus elle laisse la place aux sceptiques et aux estimations basées sur des arrière-pensées et des intentions malveillantes. L'information est un bien public et un droit», dira-t-il. Considérant tout cela, le Premier ministre appellera à la révision du cadre juridique qui gère ce secteur. «Il est impensable qu'en 2021 des systèmes et des institutions officielles fonctionnent avec un texte législatif datant de 1994.» Et de s'insurger contre les classifications internationales, qui lèsent l'Algérie dans ses droits élémentaires, en «plaçant souvent l'Algérie dans des rangs qui ne reflètent pas son niveau de développement réel». Avis aux experts nationaux et internationaux qui ne cessent de pondre des réflexions et des analyses en s'appuyant sur des chiffres et des indicateurs fournis par des officines, souvent partiales.