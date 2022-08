En dépit de son importance et compte tenu de ses enjeux tous azimuts, notamment dans son volet lié aux relations bilatérales, la visite du président français, Emmanuel Macron, n'est certes pas passée inaperçue eu égard à plusieurs points inscrits à l'ordre du jour à Oran.

Hormis des jeunes et des curieux, captés par cette visite, nombreux sont ces Oranais et ces Oranaises qui sont plus ou moins «frileux» en ne sortant pas en grande foule, comme ce fut le cas en 2003 lors de la visite de Jacques Chirac. Tel est le premier cliché qui s'offrait, hier, dans la ville des Deux Lions, quelques heures avant l'arrivée du président Emmanuel Macron à Oran où il sera accueilli à l'aéroport par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane.

Au programme plusieurs points à visiter comme le quartier Adda Benaouda (ex- Plateau Michel), très précisément la maison du couturier français, Yves Saint Laurent qui a quitté l'Algérie en 1954 alors qu'il était alors âgé à peine de 18 ans, ou encore les chemins qui mènent vers les hauteurs du plateau de Murdjadjou, le Fort de Santa Cruz (Sainte Croix en espagnol). En plus de ces lieux, le président français se rendra à la place du 1er Novembre 1954 (ex-place d'Armes), au boulevard Emir Abdelkader abritant la célèbre édition Disco-Maghreb. Cette maison d'édition, ayant baissé rideau pour de longues années, a exceptionnellement rouvert ses portes à l'occasion du tournage du clip du Dj Snak. La visite du chanteur, lors des Jeux méditerranéens de juin dernier, a remis au goût du jour la maison d'édition.

Pour finir, le président français sera à la salle omnisports d'Oran où il rencontrera de jeunes artistes. À Oran, dans ses cités et quartiers, les habitants sont plutôt beaucoup plus affairés par leurs préoccupations quotidiennes. Cependant, force est de constater que la ville est mise sous haut dispositif sécuritaire. Itinéraire présidentiel oblige.

Les arrêts et les stationnements sont interdits sur l'ensemble des points principaux. C'est ainsi que plusieurs boulevards sont fermés à la circulation dont la route menant à Santa Cruz à partir de Sidi El Houari. Ce dispositif, mis en place par les services de la wilaya, comprend, selon cette autorité, la fermeture, pendant trois jours, de la route de Santa Cruz, site historique surplombant le vieil Oran, Sidi El Houari.

Cette route sera rouverte à partir du début de l'après- midi d'aujourd'hui. Aussi, l'arrêt et le stationnement sont interdits au niveau de plusieurs axes routiers de la capitale de l'Ouest, et ce pendant deux jours consécutifs, hier et aujourd'hui. Il s'agit essentiellement de la fermeture du carrefour Akid-Lotfi jusqu'à la place du 11 Décembre 1960 (Ex-place Dr Roux). Cet itinéraire comprend la rue des Martyrs, boulevard Zabana, l'intersection Aïssat Idir, le boulevard Benzerdjeb, de l'intersection Aïssat Idir jusqu'au carrefour Ferhaoui, la place Karguentha, la rue Baghdadi-Mohamed, la place du 1erNovembre, le boulevard Emir Abdelkader jusqu'à l'intersection liant ce boulevard au boulevard Hamou-Boutlélis et Larbi Ben M'hidi.