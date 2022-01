Le président-directeur général, Mourad Lemnouar, a effectué, hier, une visite de travail et d'inspection, très discrète à Béjaïa. Aujourd'hui, il sera à Jijel pour inspecter son secteur et évaluer le taux d'avancement dans la réalisation des projets. Il a entamé sa visite, dans la wilaya de Béjaïa, par une réunion de travail avec le wali, Kamel Eddine Kerbouche, au siège de la wilaya. Ensuite, il s'est rendu à la direction de Naftal située à l'arrière port de Béjaïa et ce avant de se rendre au centre des lubrifiants et des pneumatiques qui couvre une zone d'influence de distribution de plusieurs wilayas limitrophes. D'autres infrastructures non moins importantes, ont fait l'objet de la visite. Selon les recoupements d'informations en notre possession, il s'agit de sa station-service en cours de rénovation à Bir Slam, à l'entrée sud de la ville de Béjaïa. Une station dont les travaux ont démarré avec l'arrivée de la crise sanitaire mais qui ne sont toujours pas achevés. L'extension de l'atelier d'équipement en GPL n'a pas commencé. Béjaïa compte 13 stations de GPL qui restent insuffisantes par rapport à la demande Le président-directeur général a inspecté également les deux centres carburants qui se trouvent dans la ville de Béjaïa, à savoir le centre de distribution et de stockage situé à proximité du port, lequel a une capacité de stockage, de plus de 21000 m3, ainsi que le CDS (centre marine), situé dans l'ancien port de Béjaïa, avec une capacité de 7600 m3, réservé uniquement au stockage du gasoil et du fuel. A Melbou, commune limitrophe de la wilaya, il a inspecté le projet du centre familial dédié aux familles des travailleurs de Naftal. Plusieurs installations feront l'objet aujourd'hui, de la visite, dans la wilaya de Jijel, à savoir le dépôt de carburant, le centre LP (lubrifiants et pneumatiques), l'antenne commerciale, les stations-service (GD)

d'El Aouana, et enfin un terrain, propriété de Naftal, mitoyen au port de Djendjen, où est implanté le nouveau pôle de stockage et de distribution des carburants de cette wilaya, d'une capacité de 70000 m3, tous produits confondus, soit plus de 30 jours d'autonomie. Le P-DG aura également, selon les informations recueillies, à visiter les installations GPL au niveau du MCE de Taher, où il s'enquerra du déroulement de la campagne hivernale et des dispositions prises pour parer aux besoins de la population, notamment dans les zones enclavées. Il s'agit, croit-on savoir, d'insuffler une nouvelle dynamique à ces activités, pour réoccuper le marché national qui connaît des évolutions et des transformations rapides, dans un environnement extrêmement concurrentiel.