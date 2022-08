Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) est entré dans la première étape des préparatifs des travaux de son congrès qui se déroulera durant le deuxième trimestre de l'année prochaine. Une commission a été installée pour ce rendez-vous un peu particulier pour cette formation qui n'arrive plus à drainer et mobiliser les «militants» comme avant à cause des choix politiques que le MSP n'avait l'habitude de faire avec durant les expériences précédentes avant l'avènement de Abderrezak Makri à la tête de ce mouvement. Le MSP est connu par son approche politique héritée de son fondateur, Mahfoudh Nahnah. Elle s'articule sur le principe de la participation au sein des institutions légales de l'Etat. Une approche qui a été consacrée comme démarche et une pratique depuis plus de trois décades. Selon certaines informations qui circulent à l'intérieur du Mouvement de la société pour la paix, le prochain congrès ne sera pas comme celui de 2018. La bipolarisation entre deux courants qui animaient les structures dirigeantes du MSP ne sera plus présente d'une manière prépondérante comme c'était le cas durant les congrès précédents. On parle d'une troisième voie qui commence à se frayer un chemin au sein de la maison MSP. Celle-ci se veut comme une démarche qui va concilier les deux courants traditionnels incarnés par Aboudjerra Soltani comme chef de file des adeptes de «participationnisme» et Abderrezak Makri qui représente l'aile d' «opposition» contre la participation de son mouvement dans les institutions de l'Etat. Les représentants de la troisième voie sont incarnés par un cadre de la direction du mouvement, répondant au nom de Abdelali Hassani et Abdelkader Semari qui occupe le poste de président du conseil consultatif du mouvement.

Le président actuel est dans une position qui pourrait le mettre dans une situation à même de le déranger sérieusement dans sa course pour la troisième fois pour le poste qu'il occupe actuellement. Le président du conseil consultatif est en train de faire un travail de base sur fond d'une possible «réconciliation» entre les deux courants et d'arriver à asseoir une démarche qui se proposera comme le choix médian lors du congrès prochain du mouvement. Beaucoup d'adhérents de ce mouvement disent que le président du conseil consultatif, Abdelkader Semari en l'occurrence, jouit d'une audience positive de la part des cadres du MSP et de sa base. Abderrezak Makri qui a réussi le pari de mettre hors de la course l'aile «participationniste» représentée par l'ex-président du mouvement, à savoir Aboudjerra Soltani, risque de connaître cette fois-ci le même sort qui a été réservé à ses concurrents lors du précédent congrès de 2018. La demeure MSP connaît plusieurs tiraillements à cause de sa lecture politique erronée de la situation du pays dans le cadre de semblant «printemps arabe». Cette prise de position hâtive, dépourvue de visibilité profonde quant aux conséquences de cette «printanisation» orchestrée par des officines étrangères, l'avait plongée dans une situation chaotique au plan politique et électoral. La perte de potentiel électoral et une présence au sein de l'Exécutif ont provoqué des remous et des frictions au sein de la direction du MSP. Cette donne s'est répercutée sur le rôle peu reluisant de ce mouvement islamiste qui «prône» la voie de la «modération» en étant un membre à part entière au sein de l'internationale des Frères musulmans.

La danse sur la corde et les stratagèmes sournois sur le plan politique de ce mouvement ont fait que la société algérienne a changé de regard à son adresse. Le MSP a fini par être vu comme un mouvement dont la véritable face est dissimulée derrière un apparat trompeur et versatile. Le prochain congrès saura montrer si le mouvement apprendra de ses erreurs en tirant des enseignements de son expérience passée.