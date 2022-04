Les Annabis habitués à venir en aide à leur prochain, on fait des restaurants de la Rahma, une tradition ramadhanesque. Adopté, cet élan de solidarité s'est développé pour devenir au fil des ans, une tradition incontournable de ce mois sacré. Ce mois béni s'est imprégné d'un élan de solidarité, impliquant tous les concernés par l'aide sociale, la direction des affaires sociales (DAS), associations caritatives, le Croissant-Rouge et la direction des affaires religieuses, mais surtout les opérateurs économiques et autres âmes charitables. Bien plus distingué, cette année, le mois sacré de Ramadhan intervient au sein de l'amélioration de la situation sanitaire la Covid-19, en l'occurrence. D'où la décision du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, dont entre autres, la reprise de la prière des tarawih et la réouverture des espaces de prière pour femmes, durant le Ramadhan 2022. Ainsi les fidèles vont enfin renouer avec les rites religieux du mois sacré, alors que les populations vont reprendre les actions sociales de solidarité. Il s'agit, notamment des restaurants de la Rahma, destinés aux démunis, aux sans-abri et autres personnes de passage. Pour ce mois de Ramadhan, 31 restaurants de la Rahma seront installés dans plusieurs communes de la wilaya d'Annaba. Autorisés par les autorités de la wilaya, ces restaurants du coeur ouvriront leurs portes devant les démunis, les sans-abri et les personnes de passage, dès le premier jour du mois sacré, soit samedi prochain.

Le nombre de ces restaurants est appelé à augmenter, selon les demandes des intéressés par cet élan de solidarité, dans la mesure où l'action doit répondre à certains critères, dont le respect le plus strict des règles d'hygiène de la santé, de la qualité des repas et surtout la préservation de la dignité des bénéficiaires. Pour les Annabis, le mois sacré est synonyme de d'aide à son prochain quelle que soit la nature de l'aide.

C'est dire que, l'action sociale est autant diversifiée. Depuis les restaurants de la Rahma jusqu'aux vêtements de l'Aïd El Fitr en passant par la circoncision des enfants, le commun de toutes les actions de cet élan de solidarité, c'est qu'il est dédié aux pauvres et aux nécessiteux. Mais l'objectif de cette formule d'aide, c'est de permettre à plusieurs familles démunies de passer le mois sacré de Ramadhan normalement.

Les participants à toutes les oeuvres charitables, qu'ils soient des particuliers ou des présidents d'association ou la DAS et le Croissant-Rouge, sont animés par le sens de la responsabilité envers autrui et surtout la promotion des liens de la citoyenneté.