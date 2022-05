Les exportations hors hydrocarbures affichent une bonne mine. C'est ce qui ressort des dernières statistiques communiquées sur les performances réalisées depuis le début de l'année. La valeur des produits exportés depuis les wilayas d'Oran, Mostaganem, Sidi Bel-Abbès, Tlemcen et Aïn Témouchent, a augmenté au cours du premier trimestre de l'année en cours. C'est ce qu'a révélé Seboui Djilani, le directeur régional du commerce et de la promotion des exportations d' Oran.

La valeur de ces exportations supervisées par la direction régionale du commerce et de la promotion des exportations à Oran, s'est élevée à 323,9 millions de dollars et 75,7 millions d'euros, contre 216 millions de dollars et 38 millions d'euros durant la même période en 2021», a fait savoir le responsable. «Cette augmentation est due» a-t-il poursuivit «grâce aux facilités décidées par le gouvernement en faveur des producteurs et des exportateurs et aux diverses incitations accordées pour leur permettre d'accéder aux marchés internationaux, en plus des installations que l'Etat a mises à la disposition des exportateurs au niveau des postes frontaliers».

Un coup de pouce salutaire pour différents produits en dehors des énergies fossiles. Des produits qui ont trouvé leur place sur le marché mondial. Ammoniac, urée, fer à béton, fils de fer, ciment blanc, ciment gris, graines de caroube. Ce sont autant de produits qui ont raflé des parts importantes au niveau des marchés de plusieurs continents. Le directeur régional du commerce et de la promotion des exportations d' Oran a indiqué que les plus importants produits exportés au cours des trois premiers mois de l'année en cours, sont l'ammoniac, l'urée, le ciment blanc, le ciment gris et les graines de caroube». Des produits qui représentent ensemble environ 89% de la valeur des matières exportées au cours de cette période. Seboui Djilani a également précisé que «les wilayas précitées ont également exporté, au cours du premier trimestre de cette année, des quantités de dattes, d'huiles, de poisson congelé, de matières plastiques, de plaques de plâtre, de papier recyclé et d'autres matériaux». Cela avant de noter que «les exportations en question étaient destinées à de nombreux pays des différents continents». En d'autres termes, il s'agit d'une nouvelle performance importante après l'envolée du montant des exportations hors hydrocarbures qui a pour rappel dépassé les 5,03 milliards de dollars en 2021. Un niveau jamais égalé depuis l'indépendance. Cette tendance qui a démarré l'année dernière et qui se confirme depuis le début de cette année, concerne d'autres produits.

Le complexe sidérurgique Tosyali, basée à Bethioua (est de la wilaya d'Oran), a à titre d'exemple exporté l'équivalent de 320 millions de dollars durant le premier trimestre de l'année en cours. Le complexe a exporté 335.000 tonnes de produits sidérurgiques au cours du premier trimestre de cette année, engrangeant des recettes de l'ordre de 320 millions de dollars. Les exportations du complexe ont enregistré une hausse de 105.000 tonnes de produits sidérurgiques par rapport à la même période de l'année dernière. Cette quantité de produits sidérurgiques, constituée, notamment de fer à béton et de fils de fer, et autres, a été exportée à partir des ports d'Oran, d'Arzew et de Mostaganem vers les Etats-Unis d'Amérique, l'Italie, la Belgique, la Roumanie et de nombreux pays africains.