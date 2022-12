La «made in bladi» va t-il renaître de ses cendres en 2023? Après l'industrie automobile, celle de l'électroménager sera elle aussi à la relance! Le géant sud- -coréen, LG Electronics compte revenir en force avec des produits à l'accent bien de chez nous. Mustapha Mohammedi, le directeur Marketing de LG Algérie a annoncé, hier, que, l'entreprise pour laquelle il travaille, va lancer une nouvelle usine d'assemblage en Algérie. «Elle se fera avec un partenaire algérien», a-t-il précisé lors d'une conférence de presse où ont été présentés deux nouveaux «bijoux» de la marque, à savoir la machine à laver Vivace et le lave-vaisselle Quadwash. Mustapha Mohammedi indique que ce dernier, en l'occurrence le lave- vaisselle, est déjà assemblé en Algérie. «Au même titre que presque toute la gamme de téléviseurs que nous vendons à travers nos 85 showrooms répartis sur tout le territoire national», a-t-il ajouté. Le même responsable fait savoir que cette «production locale» se fait depuis plusieurs années avec un partenaire algérien. Les machines à laver étaient même assemblées à une époque en Algérie. Néanmoins, le nouveau projet, qui coïncidera avec la publication du nouveau cahier des charges sur l'électroménager, devrait être encore plus ambitieux. «La grande majorité de nos produits devraient être montés en Algérie», a-t-il fièrement rétorqué. Mustapha Mohammedi révèle également que ce projet se fera conformément au cahier des charges que l'État algérien va mettre en place. «Nous allons nous conformer aux règles en suivant scrupuleusement ce qui y sera dicté avec le taux d'intégration graduel qui sera imposé», insiste-t-il avec un large sourire. Très optimiste, il refuse, néanmoins, de donner plus de détails sur le projet. «Il sera révélé en temps opportun lors d'une conférence de presse», a-t-il soutenu. Toutefois, il assure que les choses sont à leur phase finale, et que tout a été validé par la maison mère. À ce propos, il rassure sur la qualité des produits qui seront «absolument les mêmes» que ceux importés. « LG ne badine pas sur ce point. Les ingénieurs de contrôle de qualité font des visites afin de s'assurer que les normes de LG soient scrupuleusement respectés», a-t-il insisté. Il ajoute également que l'usine algérienne bénéficiera des dernières technologies de la marque et assemblera les modèles les plus récents. Pour lui, le grand avantage sera d'assurer une grande disponibilité des produits de LG, sans ruptures de stocks ni d'être dépendant des conjonctures à l'international. «Les prix vont aussi connaître une légère baisse», atteste t-il en donnant rendez-vous aux clients algériens pour 2023 afin de découvrir la haute technologie coréenne assemblés par des mains algériennes. Par là, on comprend que ce mastodonte de l'électroménager est prêt à se lancer dans une véritable industrie de l'électroménager en Algérie. Le cahier des charges régissant cette activité devrait donner le coup de starter de cette nouvelle «bataille». Cela devrait se faire au début de l'année prochaine, les grandes marques semblent déjà sur les starting- blocks. Ce qui devrait relancer de plus belle la concurrence, au grand bonheur des consommateurs qui verront les prix baisser de façon drastique et même bénéficier des crédits à la consommation. En attendant, le marché va être achalandé par des produits d'importation. À l'instar des deux concentrés de technologies qui ont été présentés hier. La machine à laver Vivace et le lave- vaisselle Quadwash sont, en effet, des concentrés de technologies qui facilitent la vie des ménagères pour la rendre plus autonome. D'ailleurs, la campagne publicitaire de ces produits est appelée «Netkel 3lik» (Je compte sur toi, ndlr). Un message qui porte bien sont nom du fait que les Algériens peuvent compter sur ces deux produits afin de réduire considérablement le temps qu'ils réservent aux corvées ménagéres pour pouvoir ce concentrer sur d'autres activités. A l'image de la machine à laver Vivace.

En effet, la technologie TurboWash offre un nettoyage en profondeur en 39 minutes seulement pour un cycle de lavage complet et une meilleure protection du textile. Le lave- vaisselle Quadwash garantit, lui, un nettoyage étincelant ainsi qu'une brillance pour les verres enlevés de 30% du calcaire et surtout une stérilisation à 99.9%. «Plus besoin de stériliser les biberons», donne comme exemple Amel Bechri Terchi, Assistante Product manager. Cela sans parler du contrôle à distance qui permet d'activer ou d'éteindre ces appareils n'importe où grâce à son smartphone. La cerise sur le gâteau est que toute cette «Tech» sera bientôt «made in bladi»...