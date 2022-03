Les services de sécurité de la wilaya d'Alger ont arrêté, à Birtouta, une femme et ses deux fils, pour pratique de sorcellerie. Selon un communiqué de la Dgsn, la brigade de la police judiciaire chargée de la sécurité de la circonscription administrative de cette ville a arrêté une mère et ses deux fils pour deux affaires distinctes, la première liée à la pratique de la magie et de la sorcellerie et la seconde à la création d'une association de malfaiteurs aux fins de trafic illégal de stupéfiants et de substances psychotropes, de possession d'armes blanches, de coups et blessures volontaires au moyen d'armes blanches ayant semé la terreur parmi les citoyens. L'arrestation des suspects est intervenue dans le cadre de la lutte contre le phénomène des gangs de quartier. Agissant sur instructions du parquet régional compétent, la perquisition de leur domicile a permis la saisie de 17 grammes de cannabis,de 50 comprimés psychotropes, d'un fusil de chasse sous-marine, une épée de grande taille, un couteau de taille moyenne, deux cutters etune somme d'argent de 12000 DA.